После ходовых испытаний крейсер "Москва" отправят на ремонт
|15:31 05.06.2019
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|Крым
Флагман Черноморского флота оккупантов гвардейский ракетный крейсер «Москва» вышел в море для проведения ходовых испытаний главной энергетической установки.
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота страны-агрессора.
«Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» под командованием капитана первого ранга Олега Князева вышел в морские полигоны боевой подготовки Черноморского флота. На выходе в море экипаж выполнит комплексную проверку материальной части всех боевых частей с проведением ходовых испытаний главной энергетической установки корабля на переходе морем», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что после проведения ходовых испытаний корабль вернется в пункт базирования. После возвращения на крейсере начнутся плановые ремонтные работы общекорабельных систем и механизмов.
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