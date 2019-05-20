Флагман Черноморского флота оккупантов гвардейский ракетный крейсер «Москва» вышел в море для проведения ходовых испытаний главной энергетической установки.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота страны-агрессора.

«Гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер (ГРКР) «Москва» под командованием капитана первого ранга Олега Князева вышел в морские полигоны боевой подготовки Черноморского флота. На выходе в море экипаж выполнит комплексную проверку материальной части всех боевых частей с проведением ходовых испытаний главной энергетической установки корабля на переходе морем», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что после проведения ходовых испытаний корабль вернется в пункт базирования. После возвращения на крейсере начнутся плановые ремонтные работы общекорабельных систем и механизмов.