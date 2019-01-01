Главный вуз оккупированного Крыма, о невиданном расцвете которого под российским флагом говорили политики, готовится сократить 30-40% преподавательского состава.

Студентов переведут на трехдневку, раздутый админаппарат при этом не тронут, уверены преподаватели. Ректор КФУ такие масштабы сокращений отрицает, заявляя, что «пока» цифры не озвучивались.

Как сообщили «Примечаниям» источники в разных подразделениях КФУ, разговоры о сокращении преподавательского состава ведутся с начала 2019 года. Связано урезание ставок с реализацией государственной задачи перехода на "нормативно-подушевое" финансирование в высшем образовании, а также с сокращением бюджетного финансирования.

На каждой кафедре КФУ будет сокращено разное количество профессорско-преподавательского состава (ППС), в зависимости от количества соотношения студент-преподаватель. «Соотношение» — одна из причин резкого сокращения штатов: фактически оно приводит к тому, что педагоги просто оказываются лишними.

Это не чисто крымское явление — подобные процессы характерны в целом для всех государственных вузов страны. Дорожная карта была принята еще в 2014 году, и только сейчас начнет внедряться в оккупированном Крыму.

Если по нормам 2012 года на одного преподавателя приходилось 9 студентов, то с 2018 года их количество выросло до 12.

Руководитель университета Андрей Фалалеев заявил изданию: "Слухи сильно преувеличены. Официально никакие сокращения пока не объявлены. Существуют нормативы, которые есть по всей стране. Мы не можем их скрывать: 12 студентов на одного преподавателя. Существует дорожная карта по всем вузам страны. Сейчас мы к ней точно не придем, но к ней постепенно будут двигаться все вузы, точнее они все пришли, а мы только двигаемся".

Уточнить, какое количество профессорско-предательского состава (ППС) попадет под сокращение и как именно будет выстроена оптимизация учебного процесса, и.о. ректора отказался, сославшись на необходимость официального запроса.

Преподаватели предполагают: когда количество ставок, а вместе с ним и количество лекционных часов снизятся до минимума, студентам, возможно, введут еще один день самообучения.

Он пойдет плюсом к введенному в прошлом году в КФУ «выходному», в который студенты должны самостоятельно заниматься. То есть нынешняя четырехдневная неделя обучения сменится трехдневкой.

Источники «Примечаний» в КФУ сообщают, что административный аппарат КФУ, соотношение которого в вузах должно быть по отношению к педагогическому составу в пропорции 40% к 60%, раздут, и сокращению не подвергнется.

Формально админаппарат уменьшили еще в прошлом году - правда, только за счет технического персонала, который перевели на аутсорсинг. По сути это не сокращение, потому что аутсорсинг тоже требует оплаты труда.