Государственные испытания модернизированной версии зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" завершатся в 2021 году.

Об этом во вторник, 4 июня, российскому изданию заявил источник в оборонно-промышленном комплексе, пишет Военное.ру.



По его словам, новый комплекс получит на вооружение ракету с более чем вдвое увеличенной скоростью (3000 м/с против 1300 м/с ракеты 57Э6Е комплекса "Панцирь-С1").

Собеседник агентства отметил, что все "Панцири-СМ" произведут "с нуля", поскольку "Панцири-С1" невозможно модернизировать до такого уровня. В то же время источник отметил, что их характеристики в перспективе можно значительно улучшить.

Отличительной особенностью "Панцирь-СМ" станет новая многофункциональная прицельная станция с фазированной антенной решеткой. Благодаря этому система видит цели на дальности до 75 км. Прицельная дальность стрельбы комплекса "Панцирь-СМ" увеличится до 40 км – вдвое больше по сравнению с "Панцирем-С1".

На международном военно-техническом форуме "Армия-2018" представители компании "Высокоточные комплексы" утверждали, что запуск комплексов "Панцирь-СМ" в серийное производство планируется на 2019 год.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия "Панцирь-С 1", фото Mil.Press