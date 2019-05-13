Принятие ЗРПК «Панцирь-СМ» на вооружение отложили на два года / Фото

14:31 05.06.2019 0 комментариев Россия

Государственные испытания модернизированной версии зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" завершатся в 2021 году. 

Об этом во вторник, 4 июня, российскому изданию заявил источник в оборонно-промышленном комплексе, пишет Военное.ру.
 
По его словам, новый комплекс получит на вооружение ракету с более чем вдвое увеличенной скоростью (3000 м/с против 1300 м/с ракеты 57Э6Е комплекса "Панцирь-С1"). 

Собеседник агентства отметил, что все "Панцири-СМ" произведут "с нуля", поскольку "Панцири-С1" невозможно модернизировать до такого уровня. В то же время источник отметил, что их характеристики в перспективе можно значительно улучшить. 

Отличительной особенностью "Панцирь-СМ" станет новая многофункциональная прицельная станция с фазированной антенной решеткой. Благодаря этому система видит цели на дальности до 75 км. Прицельная дальность стрельбы комплекса "Панцирь-СМ" увеличится до 40 км – вдвое больше по сравнению с "Панцирем-С1". 

На международном военно-техническом форуме "Армия-2018" представители компании "Высокоточные комплексы" утверждали, что запуск комплексов "Панцирь-СМ" в серийное производство планируется на 2019 год.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия "Панцирь-С 1", фото Mil.Press



Ещё на эту тему:

19:01 05.06.2019
Более 30 межконтинентальных баллистических ракет введут в боевой состав РВСН до конца 2019 года
17:01 05.06.2019
ЮВО: В соединения береговой обороны поступили противотанковые ракетные комплексы
14:05 04.06.2019
В России показали испытания новой противоракеты / Видео
09:25 29.05.2019
У крымского берегового комплекса «Утес» могут появиться новые ракеты
15:01 28.05.2019
Авиаполк ЮВО в Ставропольском крае пополнился новейшими штурмовиками
11:31 23.05.2019
Каспийская флотилия получит свыше 10 единиц современного вооружения
20:31 20.05.2019
"Искандеры" ЮВО подготовлены к эксплуатации в летних условиях
19:31 20.05.2019
Индия назвала российские боеприпасы худшими в мире
20:31 16.05.2019
На вооружение спецназа ЮВО поступила партия новейших бронеавтомобилей
16:01 16.05.2019
В России обещают "к началу лета" технический проект подводного робота с дальностью хода в 10 тыс. км
19:15 13.05.2019
Минобороны РФ отказалось от закупки новейшго снайперского комплекса из-за импортных комплектующих
15:31 13.05.2019
Тяжелая электрическая торпеда поступит на вооружение ВМФ России в течение года
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:31 05.06.2019
Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевыми стрельбами
15:45 05.06.2019
SOCAR изменила долевое участие в грузинской "дочке" и SOCAR Polymer Investments
18:52 04.06.2019
В Азербайджане создается новая структура
14:01 03.06.2019
Азербайджан отказался от покупки десяти самолетов Boeing
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
19:31 30.05.2019
Консорциум с российской ТМК будет строить продолжение «Турецкого потока» по Болгарии
Все новости страны
Греция Греция
18:31 03.06.2019
Партія прем’єра Греції провалилася на місцевих виборах
16:06 31.05.2019
Офіси зв’язку Греції і Північної Македонії перетворюють на посольства
21:00 29.05.2019
Дострокові парламентські вибори в Греції відбудуться 7 липня
12:31 28.05.2019
Греция запретила выезд из страны депутату-неонацисту, избранному в Европарламент
Все новости страны
Грузия Грузия
19:15 05.06.2019
Подразделения российской военной базы в Осетии проводят учения на полигоне Дзарцеми
16:15 05.06.2019
"Князь Владимир" станет первым "лайнером", посетившим непризнанную Абхазию со времен СССР
12:59 04.06.2019
Грузія хоче спростити кораблям НАТО доступ в свої порти
13:59 31.05.2019
ЦВК Грузії зареєструвала виборця з адресою «під кущем»
Все новости страны
Молдова Молдова
14:45 05.06.2019
Додон: Молдова не збирається платити РФ за поставлений невизнаному Придністров'ю газ
18:45 03.06.2019
Молдова рискует потерять финансовую поддержку МВФ в случае досрочных выборов
17:31 03.06.2019
В Молдове перекрыт канал контрабанды наркотиков из ЕС в Россию / Фото
13:31 03.06.2019
ЄС, РФ і США відправили посланців у Молдову на тлі можливої проросійської коаліції
Все новости страны
Россия Россия
20:31 05.06.2019
Более 1500 различных мероприятий боевой подготовки проведут ВДВ в летнем периоде обучения
19:01 05.06.2019
Более 30 межконтинентальных баллистических ракет введут в боевой состав РВСН до конца 2019 года
16:45 05.06.2019
Морские пехотинцы Каспийской флотилии подняты по учебной тревоге
14:31 05.06.2019
Принятие ЗРПК «Панцирь-СМ» на вооружение отложили на два года / Фото
Все новости страны
Румыния Румыния
09:20 04.06.2019
Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии / Фото
20:31 03.06.2019
Румунія відмовиться від суперечливих змін до антикорупційних законів
16:55 31.05.2019
Папа Франциск летить до Румунії
21:01 30.05.2019
П'ятиметровий шар снігу накрив гірську трасу в Румунії
Все новости страны
Турция Турция
13:31 05.06.2019
Постпред США у НАТО: Турції доведеться зробити вибір: або С-400, або F-35
20:23 04.06.2019
Турция выиграла тендер на постройку пяти танкеров для ВМС Индии
14:59 04.06.2019
Украина вошла в топ-10 стран по турпотоку в Турцию с начала года
10:40 04.06.2019
МЗС: угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною готова на 99%
Все новости страны
Украина Украина
20:15 05.06.2019
Адвокат відвідав політв'язня Сенцова і розповів про його стан
20:01 05.06.2019
Оккупанты похвастались, что поступление налогов в Крыму опережает темпы роста экономики
19:45 05.06.2019
МЗС Британії виклало доповідь про порушення Росією прав людини в Криму і на Донбасі
19:31 05.06.2019
На полигоне оккупированного Крыма танкисты воюют с бронетехникой условного противника
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс