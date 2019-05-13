Принятие ЗРПК «Панцирь-СМ» на вооружение отложили на два года / Фото
|14:31 05.06.2019
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|Россия
Государственные испытания модернизированной версии зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ" завершатся в 2021 году.
Об этом во вторник, 4 июня, российскому изданию заявил источник в оборонно-промышленном комплексе, пишет Военное.ру.
По его словам, новый комплекс получит на вооружение ракету с более чем вдвое увеличенной скоростью (3000 м/с против 1300 м/с ракеты 57Э6Е комплекса "Панцирь-С1").
Собеседник агентства отметил, что все "Панцири-СМ" произведут "с нуля", поскольку "Панцири-С1" невозможно модернизировать до такого уровня. В то же время источник отметил, что их характеристики в перспективе можно значительно улучшить.
Отличительной особенностью "Панцирь-СМ" станет новая многофункциональная прицельная станция с фазированной антенной решеткой. Благодаря этому система видит цели на дальности до 75 км. Прицельная дальность стрельбы комплекса "Панцирь-СМ" увеличится до 40 км – вдвое больше по сравнению с "Панцирем-С1".
На международном военно-техническом форуме "Армия-2018" представители компании "Высокоточные комплексы" утверждали, что запуск комплексов "Панцирь-СМ" в серийное производство планируется на 2019 год.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс ближнего действия "Панцирь-С 1", фото Mil.Press
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