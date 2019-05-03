Маріупольський морський порт у травні 2019 року збільшив перевалку будівельних матеріалів, чавуну і зернових у порівнянні з відповідним місяцем минулого року.

Про це повідомила прес-служба ДП «Маріупольський морський торговельний порт» (ММТП), пишуть Порти України.

«Є позитивні зрушення в деяких пунктах номенклатури вантажів. Так, у порівнянні з відповідним періодом 2018 року в чотири рази збільшився обсяг вантажопереробки будівельних матеріалів (з 16 тис. тонн до 64,1 тис. тонн), майже в три рази ― чавуну (з 9,5 тис. тонн до 26,8 тис. тонн), в півтора рази ― зернових (з 21,3 тис. тонн до 32,1 тис тонн). Крім того, у травні 2019 року на відміну від травня минулого року серед вантажів були олія наливом і руда», ― зазначила прес-служба.

Маріупольський морський порт розташований у північно-західній частині Таганрозької затоки Азовського моря, в 14 милях від входу в затоку. Акваторія порту включає внутрішній і зовнішній рейди. Кількість вантажних причалів ― 18, довжина вантажного причального фронту ― 3,657 кілометра. Єдиним портовим оператором є ДП «ММТП».

Маріупольський морський порт у 2018 році скоротив вантажообіг у порівнянні з 2017 роком на 9,6% ― до 5,887 млн тоннт. Питома вага порту у вантажообігу морських портів України склала 4,4% проти 4,9% в 2017 році. Порт обробив 490 суден.