Постпред США у НАТО: Турції доведеться зробити вибір: або С-400, або F-35

13:31 05.06.2019 0 комментариев Турция

Туреччина повинна негайно розірвати з Росією угоду щодо закупівлі самохідних зенітно-ракетних комплексів С-400 "Тріумф", якщо дійсно хоче отримати від Сполучених Штатів винищувачі F-35.

Про це заявила постійний представник США у НАТО Кей Бейлі Хатчінсон в інтерв'ю американському телеканалу CNBC, передає ZN.UA.

"Ви повинні зробити вибір. У вас може бути або одне, або інше, але не обидва", – заявила постпред.

Хатчінсон додала, що Туреччина не може отримати одночасно і С-400, і F-35 – подібне для США є неприйнятним. Придбання Анкарою російської системи ППО може зіграти на руку Кремлю у справі послаблення НАТО, а у цьому випадку про отримання турками F-35 не може бути й мови.

"Якщо Туреччина все ж вирішить придбати С-400, то втратить винищувачі F-35, які вже замовила", – підкреслила постпред США.

29 грудня 2017 року Туреччина і РФ підписали кредитну угоду в межах угоди про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400. Це перша країна НАТО, яка купує російську систему протиповітряної оборони. Сам контракт на поставку комплексів був укладений у вересні.

Вартість угоди з придбання двох батарей С-400 становить 2,5 мільярда доларів. При цьому більшу частину суми - 55% - буде покрито за рахунок російських кредитних коштів. Решту 45% Анкара виплатить у вигляді авансу. Перші постачання було заплановано на березень 2020 року.

Однак 7 вересня 2018 року російські ЗМІ з посиланням на коментар директора Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитра Шугаєва повідомили, що постачання до Туреччини російських систем протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" відбудеться зі значним випередженням графіка - у середині 2019 року.

22 травня американський телеканал CNBC з посиланням на власні джерела повідомив, що США дали Туреччині два тижні на відмову від придбання ЗРК С-400 у Росії, пригрозивши виключити Анкару з програми F-35.

29 травня стало відомо, що США можуть ввести санкції проти Туреччини в рамках закону CAATSA і виключити її із програми F-35 у разі придбання Анкарою російських ракетних комплексів протиповітряної оборони С-400 "Тріумф".



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