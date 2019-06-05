Виробництво вертольотів в Росії досягло нового дна: фото і подробиці

13:01 05.06.2019 0 комментариев Россия

Виробництво вертольотів в Росії падає слідом за обсягами випуску російських літаків.

Про це пише Апостроф з посиланням на Enigma.

"Причини багато в чому схожі з літакобудуванням. Це - завершення масштабної програми переозброєння армії на період 2012-2020 років і більш істотне відставання в області дослідно-конструкторських робіт, проектування нової техніки в порівнянні з проектуванням літаків", - йдеться в матеріалі Enigma.

Падає в Росії виробництво основного російського вертольота Мі-8 (Мі-17). Так, якщо в 2014 році випустили 107 одиниць цієї техніки, то в 2015 році - 77 штук, а в 2018 році - всього 58 штук. Дана модель закуповується в основному для потреб російської армії, інші країни віддають перевагу більш сучасній техніці.

До сих пір не створена і потенційна заміна Мі-8 - вертоліт Мі-38. Перспективи його залишаються туманними.

Не запущений в серійне виробництво і вертоліт Ка-62. Причина - іноземні двигуни і велика кількість іноземних комплектуючих, що в умовах санкцій робить машину малоперспективною.

Американські двигуни і велика кількість іноземних комплектуючих - ця проблема стосується також іншого російського вертольота - "Ансат". У минулому році було випущено 12 таких машин. Російський двигун для цього вертольота ВК-800В має туманні перспективи.

Іноземними двигунами комплектуються також легкі вертольоти Ка-226.

"Громадянське вертольотобудування знаходиться в кризі, оскільки так і не змогло знайти ринки збуту для своєї продукції. Багато машин використовують західні комплектуючі, через що їх ціна зростає, а конкурувати з західними вертольотобудівний компаніями можна тільки зниженням ціни і хорошим сервісом, з яким у Росії проблеми", - пише видання.

Фото: сайт Enigma 



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