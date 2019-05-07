Україна придбала у Польщі корабельні артустановки

12:31 05.06.2019 0 комментариев Украина

Сайт реєстру звичайних озброєнь Організації Об’єднаних Націй опублікував інформацію про експорт у 2018-у році з Польщі до України двох 76-мм корабельних артилерійських установок АК-176М.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

Інформація про їх стан – зі зберігання чи вживаний не уточнюється, так само не відомий реалізатор у Польщі та покупець в Україні.

Корабельна артилерійська установка АК-176М була розроблена у Радянському Союзі на ЦНИИ «Буревестник» та прийнята на озброєння у 1979 році. Серійно виготовлялась на Горьківському машинобудівному заводі. Окрім СРСР використовувалась флотами країн Варшавського договору та інших країн світу.

Публікація про експорт АК-176М з Польщі до України у 2018-у році:

Експорт АК-176М з Польщі до України у 2018 році

В складі ВМС Польщі 76-мм корабельними артилерійськими установками АК-176М озброєний корвет проекту 620 ORP Kaszub (240) та ракетні катери проекту 660 – ORP Orkan (421), ORP Piorun (422) та ORP Grom (423).

В 2013-у році були списані два ракетні катери ORP Metalowiec (436) та ORP “Rolnik” (437) проекту 1241РЕ, а в 2005-у два інших катери цього проекту – ORP “Górnik” (434) та ORP “Hutnik”(435).
 
У Військово-Морських Силах ЗС України після 2014-го року залишився лише один катер озброєний АК-176М – ракетний катер “Прилуки” (P153), у Морській охороні ДПСУ – корабель морської охорони 2-го рангу Державної прикордонної служби України “Григорій Куроп’ятников” (BG50).

Також саме цими гарматами було заплановано озброювати ракетний катер проекту «Лань» для ВМС ЗС України, розробником якого є «Завод кузня на Рибальському».

Ракетний катер ВМС Польщі ORP Grom (423) Фото: U-kasz/fleetmon.com

Ракетний катер Прилуки зайшов в акваторію Миколаївського суднобудівного заводу Фото: Миколаїв місто корабелів



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