Україна придбала у Польщі корабельні артустановки
|12:31 05.06.2019
|0 комментариев
|Украина
Сайт реєстру звичайних озброєнь Організації Об’єднаних Націй опублікував інформацію про експорт у 2018-у році з Польщі до України двох 76-мм корабельних артилерійських установок АК-176М.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
Інформація про їх стан – зі зберігання чи вживаний не уточнюється, так само не відомий реалізатор у Польщі та покупець в Україні.
Корабельна артилерійська установка АК-176М була розроблена у Радянському Союзі на ЦНИИ «Буревестник» та прийнята на озброєння у 1979 році. Серійно виготовлялась на Горьківському машинобудівному заводі. Окрім СРСР використовувалась флотами країн Варшавського договору та інших країн світу.
Публікація про експорт АК-176М з Польщі до України у 2018-у році:
Експорт АК-176М з Польщі до України у 2018 році
В складі ВМС Польщі 76-мм корабельними артилерійськими установками АК-176М озброєний корвет проекту 620 ORP Kaszub (240) та ракетні катери проекту 660 – ORP Orkan (421), ORP Piorun (422) та ORP Grom (423).
В 2013-у році були списані два ракетні катери ORP Metalowiec (436) та ORP “Rolnik” (437) проекту 1241РЕ, а в 2005-у два інших катери цього проекту – ORP “Górnik” (434) та ORP “Hutnik”(435).
У Військово-Морських Силах ЗС України після 2014-го року залишився лише один катер озброєний АК-176М – ракетний катер “Прилуки” (P153), у Морській охороні ДПСУ – корабель морської охорони 2-го рангу Державної прикордонної служби України “Григорій Куроп’ятников” (BG50).
Також саме цими гарматами було заплановано озброювати ракетний катер проекту «Лань» для ВМС ЗС України, розробником якого є «Завод кузня на Рибальському».
Ракетний катер ВМС Польщі ORP Grom (423) Фото: U-kasz/fleetmon.com
Ракетний катер Прилуки зайшов в акваторію Миколаївського суднобудівного заводу Фото: Миколаїв місто корабелів
Ещё на эту тему:
Катер ВМСУ «Слов’янськ» типу «Island» вийшов у море / Фото
Росія не очікувала і пізно відреагувала наближення катерів ОС до російського порту на Азові
Морський центр ССО відпрацьовує захоплення суден / Відео
В Черном море украинские и британские военные моряки проведут тренировку типа PASSEX
Реформування морської охорони завершиться за три роки
Маріупольський «Гриф» пройде доковий ремонт
Экипажи катеров класса «Айленд» проходят усиленную языковую подготовку по стандартам НАТО
ВМС України отримали три судна забезпечення
Морська піхота ВМСУ матиме розвідувальний батальйон
Азовське море охоронятимуть нові "Кентаври" – Генштаб ЗСУ