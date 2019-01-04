ГПУ открыла производство по факту публикации провокационного видео об "оккупации Буковины"

12:01 05.06.2019 0 комментариев Украина

Пресс-служба ГПУ 4 июня опубликовала заявление, в котором сообщила, что по факту публикации видео об “оккупации Буковины Румынией в 2022 году” открыто уголовное производство.

Производство откріто по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 14 и частью 2 статьи 110 УК Украины («Приготовление к совершению посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»), пишет Информационное сопротивление.

СБУ развернула следственно-розыскные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления и всех причастных лиц. Хотя, уже очевидно – след данного вброса ведет в Россию.

"Что же, в данном контексте не могу не согласиться с ГПУ, поскольку именно заинтересованность Кремля в разрушении добрых отношений Украины с соседями, посредством спецопераций российских спецслужб и их агентуры, рыжими ушами торчит за этими видео. И ставка на вбивание клина между нашей страной, Польшей, Венгрией и Румынией, являющимися членами ЕС и НАТО, будет в дальнейшем лишь повышаться", - пишет издание.

В свою очередь, Россия пытается внести раскол не только в добрососедские отношения с  соседями Украины, но и регулярно дестабилизирует обстановку в самом ЕС, всячески пытаясь заблокировать целый ряд вопросов, от продления санкций против Москвы из-за ее агрессии против Украины, так и относительно оказываемой финансовой и политической помощи стране Западом.

Напомним, из-за публикации данного видео главный военный прокурор Анатолий Матиас провел совещание с руководством МИД, Генштаба, Управления разведки и СБУ.



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