Патрульний протичовновий літак ВМС США Boeing P-8A Poseidon зробив розвідувальний політ над акваторією Чорного моря.

Про це повідомляє у своєму акаунті в Twitter російський моніторинговий ресурс PlaneRadar, інформує УНН.

Відзначається, що він вилетів 4 червня о 16:45 за Києвом з італійської авіабази Сігонелла, після чого через повітряний простір Болгарії долетів до Чорного моря. PlaneRadar зазначає, що о 18:50 літак знаходився в районі Геленджика, а о 20:25 пролітав на відстані 33 км від берегової лінії Севастополя, окупуваного РФ. Він попрямував назад на авіабазу в 21:45.

Ресурс додає, що в цей же день стратегічний розвідувальний безпілотник RQ-4A Global Hawk ВПС США також вилетів з авіабази Сігонелла і долетів до чорноморського узбережжя Росії. За даними PlaneRadar, він пролетів через повітряний простір Греції і України, після чого провів моніторинг лінії розмежування на Донбасі. О 15:25 він почав розвідку на Чорному морі, і також пролітав недалеко від узбережжя окупованого Севастополя.

Фото: PlaneRadar