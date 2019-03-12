Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфер - президент Болгарії
|11:01 05.06.2019
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|Болгария
Болгарія буде продовжувати взаємовигідне співробітництво з Росією в галузі озброєнь з метою забезпечення обороноздатності країни.
Про це в інтерв’ю російському агентству ТАСС напередодні візиту в Росію для участі в Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) повідомив президент Болгарії Румен Радев, інформує УНН.
“Коштів, виділених урядом, недостатньо для того, щоб профінансувати повне переозброєння болгарської армії, а це значить лише одне — взаємовигідне співробітництво з Росією для підтримання бойової готовності наявного озброєння. Навіть після закупівель нової техніки по вже реалізованим проектам знадобиться час для її освоєння. Авіація не стане винятком”, — сказав президент Болгарії.
Як раніше США схвалили постачання Болгарії літаків F-16 на суму в 1,7 мільярда доларів, повідомило Агентство з оборонного співробітництва в структурі Пентагону.
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