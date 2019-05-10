Балух не здається і здаватися не збирається - російський єпископ

10:31 05.06.2019 0 комментариев Крым

Засудженого "судом" в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха, якого після кількох місяців перебування в штрафному ізоляторі колонії Тверської області перевели до тюремної лікарні Торжка, помістили в палату. 

Він пройшов медичне обстеження, результати якого поки що не відомі, про "Крим.Реаліі" повідомив єпископ Апостольської православної церкви (АПЦ) Росії Григорій Міхнова-Вайтенка, який відвідав Балуха напередодні, пише Укрінформ.

"Володимир Балух перебуває один у лікарняній палаті тюремної лікарні, його переведенню сприяла уповноважена з прав людини у Тверській області Надія Єгорова", - повідомив єпископ.

За його словами, українець має бадьорий вигляд і "здаватися не збирається".

«Вигляд він має, треба сказати, в принципі, непоганий. Але, знову ж таки, ми все ділимо на обставини. Зрозуміло, що не курорт... Але, в будь-якому разі, це перепочинок зараз - тижнів зо два, а то й три, я сподіваюся, все-таки він пробуде (в лікарні - КР), це вже непогано. Тому що без вікон, без світла в ШІЗО, в якому він майже три місяці був... А тут, загалом, досить велика палата, з високою стелею, з вікнами на зелень. Тут йому буде принаймні трохи краще. Настрій у нього хороший, бадьорий. Він не здався і здаватися не збирається», - розповів Міхнов-Вайтенко.

Він висловив надію на те, що уповноважений з прав людини у Тверській області продовжить стежити за станом Володимира Балуха.

«Я маю надію, ми начебто вийшли на робочий контакт з уповноваженим, який допомагає. Сподіваюся, що ми його збережемо, і що можна - постараємося зробити», - зазначив Міхнов-Вайтенко.

Як повідомляв Укрінформ, засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха, який відбуває ув'язнення в колонії у Тверській області Росії, перевели до тюремної лікарні. Водночас, в адвоката Ольги Дінзе, яка планувала відвідати свого підзахисного, не було офіційного підтвердження цієї інформації.

Українського активіста Володимира Балуха "суд" в окупованому Криму засудив до 4 років 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ. Причиною кримінального переслідування Балуха є його проукраїнська позиція в окупованому Росією Криму. Українець з 29 березня 2019 року перебуває в колонії у місті Торжок Тверської області Росії, що є порушенням ст.49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яким забороняється переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта. 4 квітня Балуха помістили до штрафного ізолятора колонії № 4 м.Торжок і продовжили перебування там до 31 травня.



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