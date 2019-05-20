На прошлой неделе сообщалось, что 25 мая в Каркинитский залив для прикрытия незаконной добычи песка оккупанты отправили пограничный сторожевой корабль «Безупречный».

На смену «Безупречному» прибыл ПСКР «Аметист» береговой охраны ФСБ РФ, сообщает Черноморская безопасность.

Несмотря на то, что ТТХ кораблей подобного класса позволяют им длительное время находится в море, мы уже в который раз становимся свидетелями интенсивной ротации пограничных кораблей в Каркинитском заливе.

Тактико-технические характеристики кораблей проекта 22460:

Водоизмещение - 630 тонн

Длина - 62,5 метров

Ширина - 12 метров

Экипаж - 24 чел.

Скорость - до 30 узлов

Автономность - до 60 суток

Вооружение: 30-мм артиллерийская установка АК-630 и 12,7 пулемет КОРД.

Фото с сайта Черноморская безопасность