Авиация ЧФ агрессора налетала в 2,5 раза больше чем в прошлом году

09:31 05.06.2019 0 комментариев Крым

Части и подразделения морской авиации и ПВО Черноморского флота в зимнем периоде обучения выполнили план лётной подготовки на 106%, проведя сверхплановые лётные смены.

Экипажами летательных аппаратов проведены в полном объёме тренировки по боевому применению, десантированию, бомбометанию, а также отработаны действия по поражению крылатых ракет в акваториях Чёрного и Средиземного морей, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Подготовка велась в ходе двусторонних лётных тактических учений с эскадрильями полков морской авиации. При этом налёт на боевую подготовку увеличился более чем на 130 часов, налёт по задачам обеспечения мероприятий боевой подготовки флота, мероприятий поддержания оперативного режима выполнен на 224%.

В два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом 2018-го года возросло количество посадок, совершённых вертолётами морской авиации ЧФ на авианесущие корабли. Также активно велось освоение боевого применения модернизированного вертолёта Ка-27м, как одиночно, так и в составе тактических групп.

Увеличение интенсивности летной подготовки авиации ЧФ связано со спецификой выполнения задач силами флота в зоне ответственности.



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