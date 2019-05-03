Генсек НАТО анонсував проведення у липні спільних з Україною навчань у Чорному морі
|07:51 05.06.2019
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у липні в Чорному морі відбудуться навчання за участі України.
Про це він заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда".
"У відповідь на незаконні дії Росії НАТО збільшило свою присутність у Чорному морі шляхом більшої кількості кораблів та літаків, і ми посилили співпрацю з нашими партнерами у регіоні, Україною і Грузією", - сказав Столтенберг.
За його словами, альянс уважно стежить за ситуацією у регіоні Чорного моря.
Генсек зазначив, що вже відбувалися регулярні навчання і візити у порти, в тому числі, кораблів з постійних військово-морських груп НАТО і інших кораблів Альянсу.
"І у липні ми будемо проводити більше навчань у Чорному морі разом з Україною", - заявив Столтенберг.
Він також наголосив, що альянс продовжить підтримку України і в інших сферах.
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