Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у липні в Чорному морі відбудуться навчання за участі України.

Про це він заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда".

"У відповідь на незаконні дії Росії НАТО збільшило свою присутність у Чорному морі шляхом більшої кількості кораблів та літаків, і ми посилили співпрацю з нашими партнерами у регіоні, Україною і Грузією", - сказав Столтенберг.

За його словами, альянс уважно стежить за ситуацією у регіоні Чорного моря.

Генсек зазначив, що вже відбувалися регулярні навчання і візити у порти, в тому числі, кораблів з постійних військово-морських груп НАТО і інших кораблів Альянсу.

"І у липні ми будемо проводити більше навчань у Чорному морі разом з Україною", - заявив Столтенберг.

Він також наголосив, що альянс продовжить підтримку України і в інших сферах.