Находящиеся на авиабазе под Джанкоем боевые вертолеты во время плановых вылетов включают станции радиоэлектронного подавления (РЭБ) типа "Витебск".

Российские военные в оккупированном Крыму не исключают провокаций со стороны Украины, поэтому во время плановых вылетов включают станции радиоэлектронного подавления, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

На авиабазе вблизи Джанкоя дислоцируются военные вертолеты различных типов, в том числе Ми-28Н и Ми-8. Комплексы РЭБ "Витебск" стали поступать в части в оккупированном Крыму в 2016-2017 годах.

"Из Киева постоянно звучат угрозы в адрес Крыма, и не исключен вариант самовольного, даже без приказа, пуска зенитной ракеты по российскому вертолету, находящемуся на севере полуострова. Поэтому принято решение летать в зоне возможного действия украинских ПВО с включенными станциями РЭБ. Эта превентивная мера позволяет сберечь экипажи и технику в случае каких-либо военных провокаций со стороны Украины", — отметил собеседник агентства.

По его словам, станции электронного подавления типа "Витебск" хорошо зарекомендовали себя в Сирии при защите от ПЗРК различного производства. Кроме того, источник сообщил, что с украинской стороны всегда отслеживают полеты российской авиации. "Нам их намерения не известны, предвидеть их действия мы не можем, так что радиоэлектронная страховка — необходимость", — подчеркнул он.