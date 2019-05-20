Вертолеты в оккупированном Крыму включают станции РЭБ из-за "угрозы" украинских ПВО
|08:31 05.06.2019
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|Крым
Находящиеся на авиабазе под Джанкоем боевые вертолеты во время плановых вылетов включают станции радиоэлектронного подавления (РЭБ) типа "Витебск".
Российские военные в оккупированном Крыму не исключают провокаций со стороны Украины, поэтому во время плановых вылетов включают станции радиоэлектронного подавления, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.
На авиабазе вблизи Джанкоя дислоцируются военные вертолеты различных типов, в том числе Ми-28Н и Ми-8. Комплексы РЭБ "Витебск" стали поступать в части в оккупированном Крыму в 2016-2017 годах.
"Из Киева постоянно звучат угрозы в адрес Крыма, и не исключен вариант самовольного, даже без приказа, пуска зенитной ракеты по российскому вертолету, находящемуся на севере полуострова. Поэтому принято решение летать в зоне возможного действия украинских ПВО с включенными станциями РЭБ. Эта превентивная мера позволяет сберечь экипажи и технику в случае каких-либо военных провокаций со стороны Украины", — отметил собеседник агентства.
По его словам, станции электронного подавления типа "Витебск" хорошо зарекомендовали себя в Сирии при защите от ПЗРК различного производства. Кроме того, источник сообщил, что с украинской стороны всегда отслеживают полеты российской авиации. "Нам их намерения не известны, предвидеть их действия мы не можем, так что радиоэлектронная страховка — необходимость", — подчеркнул он.
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