ЮВО: Беспилотники выполнили разведку местности в Ростовской области на высотах до 5 км
|11:31 05.06.2019
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|Россия
Подразделения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) 8-й общевойсковой армии Южного военного округа в рамках проведения единого дня специалиста выполнили разведку местности в Ростовской области на высотах до 5 тысяч метров.
Военнослужащие отработали ведение фото- и видеосъемки огневых позиций и военных объектов условного противника с применением беспилотников в условиях сильного ветра до 10 м/с, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Полученная информация о местоположении войск и строений «противника» оперативно передавалась на командные пункты. Военнослужащие отработали экстренную посадку аппаратов на неподготовленные площадки в лесных массивах.
В мероприятиях принимали участие около 100 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц специальной военной техники, в том числе более 10 комплексов БЛА.
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