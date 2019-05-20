ЮВО: Более 3 тысяч мотострелков приступили к проведению занятий по модульной системе
|10:01 04.06.2019
|0 комментариев
|Россия
Подразделения отдельной мотострелковой бригады общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Северной Осетии, приступили к проведению занятий по модульной системе.
Данная система заключается в раздельных потоках обучения подразделений, которые включают в себя освоение теории в учебных классах, приобретение практических навыков с использованием приказарменной учебной базы и тренажеров, а затем отработку задач непосредственно на полигонах. При этом смена мест проведения занятий между подразделениями происходит еженедельно, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Таким образом, в течение месяца военнослужащие две недели изучают теорию и закрепляют полученные знания на приказарменной учебной базе, а одну неделю посвящают практике, круглосуточно находясь в полевых условиях.
В ходе полевых занятий военнослужащим бригады предстоит отработать ряд задач по организации и ведению учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб из вооружения БМП-3, танков Т-90, гранатометов РПГ-7В и АГС-17 «Пламя», пулеметов «Печенег» и другого стрелкового оружия.
Новая система позволяет обеспечить максимальное привлечение личного состава к процессу обучения по предметам боевой подготовки без отрыва на выполнение обязанностей внутренней службы и боевого дежурства.
К отработке практических задач привлечены более 3 тысяч военнослужащих бригады, задействовано около 500 единиц техники.
Ещё на эту тему:
ЮВО: Более 10 тысяч военнослужащих КФЛ и около 30 кораблей примут участие в летних учениях
Сотню крупных учений проведут войска ЮВО в летнем периоде обучения
ЮВО: В Ростовской области начались сборы с командирами взводов 150 мотострелковой дивизии
Фрегат Черноморского флота совершил деловой визит в порт Лимассол
ЮВО: Разведчики приступили к занятиям по воздушно-десантной подготовке по новой методике
ЮВО: Военнослужащие 58-й общевойсковой армии спасались от химатаки
ЮВО: На полигоне непризнанной Осетии стартовали сборы с российскими военными инженерами
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения