Подразделения отдельной мотострелковой бригады общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные в Северной Осетии, приступили к проведению занятий по модульной системе.

Данная система заключается в раздельных потоках обучения подразделений, которые включают в себя освоение теории в учебных классах, приобретение практических навыков с использованием приказарменной учебной базы и тренажеров, а затем отработку задач непосредственно на полигонах. При этом смена мест проведения занятий между подразделениями происходит еженедельно, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Таким образом, в течение месяца военнослужащие две недели изучают теорию и закрепляют полученные знания на приказарменной учебной базе, а одну неделю посвящают практике, круглосуточно находясь в полевых условиях.

В ходе полевых занятий военнослужащим бригады предстоит отработать ряд задач по организации и ведению учебно-боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб из вооружения БМП-3, танков Т-90, гранатометов РПГ-7В и АГС-17 «Пламя», пулеметов «Печенег» и другого стрелкового оружия.

Новая система позволяет обеспечить максимальное привлечение личного состава к процессу обучения по предметам боевой подготовки без отрыва на выполнение обязанностей внутренней службы и боевого дежурства.

К отработке практических задач привлечены более 3 тысяч военнослужащих бригады, задействовано около 500 единиц техники.