В зимнем периоде обучения 2019 учебного года наплаванность кораблей Черноморского флота страны-агрессора составила 70% от годового плана.

Экипажами надводных кораблей пройдено около 85 тысяч морских миль, а наплаванность подводных сил флота на начало летнего периода обучения уже превысила годовой план. Экипажи подводных лодок прошли свыше 13 тысяч морских миль, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Существенно увеличилось и количество выполненных боевых упражнений. Кораблями выполнено свыше 90 артиллерийских стрельб по воздушным, морским и береговым целям, что на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наилучших показателей по артиллерийской подготовке добился экипаж малого ракетного корабля «Орехово-Зуево».

Также по сравнению с зимним периодом обучения 2018 года в 3,5 раза увеличилось суммарное время работы противолодочных кораблей с подводными лодками, и в 2 раза – подводных лодок друг с другом.

В прошедшем периоде обучения все поставленные перед Черноморским флотом оккупантов задачи в зоне его ответственности, включающей Чёрное и Средиземное моря, были успешно решены.