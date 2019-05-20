ЮВО: Ракетное соединение в Северной Осетии было поднято по тревоге
|10:01 05.06.2019
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|Россия
Ракетное соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии было поднято по тревоге, приведено в полную боевую готовность и приступило к совершению марша на полигон Серноводский в Ставропольском крае для выполнения боевых задач.
На полигоне военнослужащие совершат марш в позиционный район, оборудуют стартовые позиции, приведут военную технику в боевое положение, а также выполнят электронные пуски ракет, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе одного из эпизодов учения расчеты комплексов «Искандер-М» нанесут условный ракетный удар для уничтожения целей, находящихся на расстоянии до 500 км.
В состав комплекса входят два типа ракет — баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры противника.
К учению привлечены более 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М»
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