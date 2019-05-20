Каспийская флотилия приступила к учениям по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу
|08:01 05.06.2019
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|Россия
В пункте постоянного базирования кораблей Каспийской флотилии в Астраханской области под руководством командира соединения началось учение по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу.
По замыслу мероприятия, в корабельном соединении объявлена боевая тревога: обнаружен массовый взлёт авиации условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Экипажи кораблей экстренно приготовились к бою и начали выход в защищенные районы рассредоточения. Согласно утвержденной командиром соединения очерёдности съемки с якоря экипажи должны уложиться в нормативы, вовремя выйдя из акватории пункта базирования. Тем самым выход сил из-под удара обеспечит сохранность корабельного состава и техники от авиаударов условного противника.
Также в ходе отработки действий моряки проведут переход кораблей в район якорной стоянки с максимальной скоростью прохождения заданных маршрутов, отработают слаженность швартовых групп при постановке и съемке с якоря.
Экипажи должны отразить атаки вражеской авиации с применением средств противовоздушной обороны. Расчёты зенитно-артиллерийских установок АУ АК-306 и АУ А-190 «Универсал» также отработают нормативы по приготовлению к открытию огня как основным, так и резервным способом.
В учении задействованы экипажи более 10 надводных кораблей и катеров соединения флотилии, что составляет более 500 военнослужащих.
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