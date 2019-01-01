В 2019 году 680 крымских выпускников зарегистрировались на прохождение российской государственной итоговой аттестации по крымскотатарскому и украинскому языкам.

Из них 533 человека будут сдавать экзамен по крымскотатарскому языку, 147 – по украинскому языку, сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю Министерства образования, науки и молодежи аннексированного Крыма, пишет Крым Реалии.

«Экзамен по родному языку для учащихся 9-х классов проводится письменно в форме диктанта с грамматическим заданием, для 11 классов – в форме изложения. Экзамен по родной литературе проводится в форме письменного экзамена по стандартизированным заданиям», – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что около тысячи крымских выпускников зарегистрировались на участие в российских Единых государственных экзаменах по географии и литературе, которые 27 мая открыли основной период сдачи ЕГЭ 2019 года.

Основной этап российской государственной итоговой аттестации продлится до 1 июля.

Во время основного периода ЕГЭ в Крыму будут задействованы 60 пунктов проведения экзаменов, уточнили в ведомстве.

В крымских школах 23 мая прозвучал «последний звонок» по случаю окончания учебного года. По данным российского Министерства образования Крыма, в этом году в этом году закончили школу около 10 тысяч выпускников.

С 2019 года прекращено действие правил, призванных облегчить поступление крымских выпускников в российские вузы – без экзаменов и ЕГЭ. Теперь крымские выпускники поступают в российские вузы на общих основаниях.

На территории материковой Украины действует упрощенная система поступления в вузы для выпускников из аннексированного Крыма.

Образовательные центры «Крым – Украина» для абитуриентов из Крыма начнут работу на материковой части Украины 3 июня.

Центры «Крым – Украина» в этом году будут работать на базе 35 высших учебных заведений в разных регионах Украины – Киеве, Львове, Одессе, Николаеве, Харькове, Херсоне, Запорожье и др.

Как сообщалось, в этом году изменились даты, до которых нужно подать документы абитуриентам из Крыма и неподконтрольной части Донбасса, которые хотят поступить на бюджет через образовательные центры.

Ранее Министерство образования и науки Украины опубликовало пошаговые инструкции для абитуриентов из Крыма и Донбасса.