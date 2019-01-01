Загрязнение хлором нефти Urals с последующей остановкой трубопровода «Дружба», через который проходит 20% российского нефтяного экспорта, вынудили нефтяников резко сократить добычу.

В первые три дня июня среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в РФ рухнула с 11,11 до 10,87 млн баррелей в сутки, сообщили Reuters источники, знакомые с оперативной статистикой, пишет Русский Еврей.

По сравнению с мартом добыча уменьшилась на 430 тысяч баррелей в сутки, или 3,8%, а по сравнению с рекордными значениями октября прошлого года на 551 тысячу баррелей в день, или 4,8%. Ее текущий уровень — минимальный с лета 2016 года.

В результате Россия разом не только выполнила, но и перевыполнила свои обязательства по сделке ОПЕК+, в рамках которой крупнейшие экспортеры «черного золота» договорились убрать с рынка 1,2 млн баррелей ежедневных поставок.

Квота РФ, напомним, составляет 11,193 млн баррелей в день и включает сокращение добычи на 228 тысяч баррелей в сутки относительно октября прошлого года. До апреля Россия не выполняла своих обязательств (лишь на 50-60%), но дефицит мощностей по прокачке после инцидента на «Дружбе» вынудил «Транснефть» и нефтяников «повернуть вентили» и сократить приток нефти в трубу.

Сильнее всего от остановки «Дружбы» пострадали «Роснефть», «Татнефть» и «Газпром нефть»: их экспорт упал на 10%, 69% и 24% соответственно, следует из данных ЦДУ ТЭК.

«Сургутнефтегаз» был вынужден прекратить поставки по трубе и на треть увеличил экспорт морем.

Общий экспорт по «Дружбе» в мае упал на 37%, или 2,4 млн тонн, и порты не смогли компенсировать этот провал — продажи морем выросли всего на 15% или 1,8 млн тонн.

Таким образом, в добавок в 1,2 млн тонн грязной нефти, от которой отказались покупатели и которую Россия откачивает обратно из Европы и Беларуси, добавились еще 600 тысяч тонн, которые были извлечены на поверхность, но продать которые не удалось.

«Форс-мажор на «Дружбе» привел к замещению российских объемов нефти альтернативными источниками», что «наносит ущерб» промышленности России в целом, заявил во вторник, 4 июня, глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на ежегодном собрании акционеров.

«Транснефть» заверяет, что все убытки, как добытчиков, так и покупателей, будут компенсированы.

Простой «Дружбы», который продолжается уже больше месяца и стал рекордным по продолжительности за всю историю трубопровода, будет стоить России как минимум 5 млрд долларов — такова сумма выпадающих экспортных доходов до конца года, оценивает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Провал нефтедобычи испортит макростатистику: если в июне увеличить ее не получится, то во втором квартале Росстату придется признать падение нефтяной промышленности на 2,3%, отмечает директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.

В первом квартале ВВП уже упал относительного четвертого, а поскольку никаких поддерживающих факторов со стороны внутреннего или внешнего спроса не видно, проблемы с «Дружбой» увеличивают вероятность, что экономика продолжит движение вниз. «Сокращение ВВП два квартала подряд будет означать техническую рецессию», напоминает Тремасов, передает Финанс.