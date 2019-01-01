Турция выиграла тендер на постройку пяти танкеров для ВМС Индии

20:23 04.06.2019 0 комментариев Турция

Объединяющий пять ведущих верфей Турции консорциум TAIS выиграл тендер на поставку ВМС Индии пяти танкеров. Как сообщает сегодня, 4 июня, Navy Recognition, стоимость контракта составит около $ 2,3 млрд.

По условиям сделки, строительство судов пройдет на индийских верфях в рамках соглашения о передаче технологий. Турецкий консорциум TAIS возьмет на себя проектирование танкеров, планирование и управление производством, закупку материалов и оборудования. Согласно контракту, турецким специалистам предстоит также модернизировать индийские верфи под задачи программы строительства пяти вспомогательных судов, пишет eadaily.com.

Отмечается, что программа постройки танкеров рассчитана на восемь лет. Сумму контракта турецкий консорциум TAIS разделит с индийскими судостроителями. В качестве генподрядчика выступит соучредитель TAIS — компания Anadolu Deniz İnşaat Kızakları. Ее генеральный директор Суалп Уркмаз заявил, что турецкому консорциуму удалось выиграть тендер на одном из самых сложных рынков в мире, выдержав конкуренцию с крупнейшими зарубежными конкурентами.

«Мы показали, на что способны турецкие корабелы», — подчеркнул он.

За основу проекта танкеров возьмут суда материально-технического обеспечения турецких ВМС класса «Капитан Гюнгёр Дурмуш». При водоизмещении 6150 тонн и длине 106,5 метра эти транспорты берут на борт 336 тонн топлива, 594 тонны питьевой воды и восемь контейнеров с различными грузами. На палубе размещается кран грузоподъемностью 18 тонн. Развивая скорость до 12 узлов, эти суда способны преодолеть до 9500 морских миль.
 



Ещё на эту тему:

21:01 28.03.2019
Турция и Малайзия наладят производство скоростных катеров
13:11 25.05.2018
Турция готовится построить вторую верфь для производства авианосцев
14:15 13.04.2018
Датская DFDS приобрела турецкую судоходную компанию U.N. Ro-Ro за €950 млн
02:10 13.04.2018
Турецкий танкер для ВМС Пакистана прошел ходовые испытания / Фото
17:54 28.03.2018
В Турции начались ходовые испытания третьего корвета типа "Ада" / Фото
10:04 02.03.2018
В Турции заложили третью подводную лодку нового класса
13:01 28.02.2018
Турецкая STM модернизирует подлодки ВМС Пакистана
12:25 23.02.2018
В Турции начнется строительство третьей подводной лодки
09:27 12.02.2018
В Стамбуле заложили первый легкий авианосец для ВМС Турции
18:59 26.09.2017
Турция втрое увеличит судостроительные мощности
23:48 11.09.2017
Модернизацией "Адмирала Кузнецова" займется 35-й судоремонтный завод / Фото
18:45 26.07.2017
Судостроители Турции стремятся занять нишу на рынке Каспия
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:52 04.06.2019
В Азербайджане создается новая структура
14:01 03.06.2019
Азербайджан отказался от покупки десяти самолетов Boeing
12:40 30.05.2019
Добыча газа в Азербайджане в 2020 году превысит 40 млрд кубометров
13:15 29.05.2019
В Азербайджане произошло извержение вулкана
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
19:31 30.05.2019
Консорциум с российской ТМК будет строить продолжение «Турецкого потока» по Болгарии
21:01 28.05.2019
Через санкції ЄС Болгарія не може відремонтувати свої штурмовики у Білорусі
Все новости страны
Греция Греция
18:31 03.06.2019
Партія прем’єра Греції провалилася на місцевих виборах
16:06 31.05.2019
Офіси зв’язку Греції і Північної Македонії перетворюють на посольства
21:00 29.05.2019
Дострокові парламентські вибори в Греції відбудуться 7 липня
12:31 28.05.2019
Греция запретила выезд из страны депутату-неонацисту, избранному в Европарламент
Все новости страны
Грузия Грузия
12:59 04.06.2019
Грузія хоче спростити кораблям НАТО доступ в свої порти
13:59 31.05.2019
ЦВК Грузії зареєструвала виборця з адресою «під кущем»
10:00 30.05.2019
Грузия снова хочет экстрадиции вернувшегося в Украину Саакашвили
15:15 29.05.2019
Грузія та Україна виступають за обмеження права вето у Радбезі ООН
Все новости страны
Молдова Молдова
18:45 03.06.2019
Молдова рискует потерять финансовую поддержку МВФ в случае досрочных выборов
17:31 03.06.2019
В Молдове перекрыт канал контрабанды наркотиков из ЕС в Россию / Фото
13:31 03.06.2019
ЄС, РФ і США відправили посланців у Молдову на тлі можливої проросійської коаліції
19:30 31.05.2019
Ливни в Молдове размыли дороги и затопили дома
Все новости страны
Россия Россия
20:40 04.06.2019
Добыча нефти в России рухнула до минимума за три года
19:43 04.06.2019
РФ оскаржує виплату $44,4 мільйона компенсації за окупацію Криму
17:02 04.06.2019
В Кремле поставили Украине условие для нормандской встречи
15:45 04.06.2019
Росія не заперечувала у Гаазі фінансування “Л/ДНР”
Все новости страны
Румыния Румыния
09:20 04.06.2019
Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии / Фото
20:31 03.06.2019
Румунія відмовиться від суперечливих змін до антикорупційних законів
16:55 31.05.2019
Папа Франциск летить до Румунії
21:01 30.05.2019
П'ятиметровий шар снігу накрив гірську трасу в Румунії
Все новости страны
Турция Турция
20:23 04.06.2019
Турция выиграла тендер на постройку пяти танкеров для ВМС Индии
14:59 04.06.2019
Украина вошла в топ-10 стран по турпотоку в Турцию с начала года
10:40 04.06.2019
МЗС: угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною готова на 99%
08:31 03.06.2019
Фрегат Черноморского флота совершил деловой визит в порт Лимассол
Все новости страны
Украина Украина
20:59 04.06.2019
Крым: 680 выпускников хотят сдавать российские госэкзамены по украинскому и крымскотатарскому языкам
20:04 04.06.2019
В Одессе британские инструкторы готовят ВМС к планированию операций по стандартам НАТО
19:23 04.06.2019
НАТО ніколи не визнає анексію Криму Росією і агресивні дії у Керченській протоці
17:51 04.06.2019
"Євротур" Зеленського: Президент почав зустрічі з лідерами ЄС
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс