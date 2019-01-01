В Одессе британские инструкторы готовят ВМС к планированию операций по стандартам НАТО

20:04 04.06.2019 0 комментариев Одесса

В Военно-Морских Силах Вооруженных Сил Украины, в рамках плана подготовки к украинскому-американских учений «Си Бриз-2019» начался курс планирования операций по стандартам НАТО под руководством инструкторов от Королевских Военно-Морских Сил Великобритании.

Цель мероприятия - получение украинскими офицерами новых знаний и навыков в планировании операций на море, сообщает на официальном сайтe Министерство обороны Украины,пишет day.kyiv.ua.

К западу привлекаются представители Военно-Морских Сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины, которые будут принимать участие в работе многонационального штаба будущих международных маневров.

- Данный недельный курс рассчитан на предоставление основных понятий и навыков планирования морских операций по стандартам НАТО Украинский офицерами, которые получают теоретические знания необходимы для выполнения обязанностей в составе многонационального штаба в течение обучения. Это является еще одним кирпичиком в фундаменте для обеспечения максимальной совместимости с вооруженными силами государств-членов НАТО, - отметил начальник группы сопровождения международных учений из процесса планирования и оценки сил управления боевой подготовки командования ВМС ВС Украины капитан 2 ранга Константин Плахотнюк.

Как отметил британский инструктор капитан 2 ранга Том Маккай, их первоочередная задача в течение курса помочь офицерам Военно-Морских Сил ВС Украины наладить свой способ оперативного планирования военно-морских операций по стандартам НАТО для того, чтобы обеспечить взаимодействие с силами Альянса. Ведь удачное проведение операций в ходе учений, в целом, зависит от его подготовки и планирования.

Напомним, что в этом году международное учения «Си Бриз-2019» состоится в северо-западной части Черного моря, а также в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Всего планируется привлечь около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты разных стран.

Как отмечалось ранее, главной особенностью и преимуществом нынешних учений будет масштабный и уникальный формат проведения маневров: военнослужащие украинских ВМС совместно с партнерами выполнять задачи по стандартам НАТО на море, на суше, в воздухе и под водой.

Кроме того, во время учения «Си Бриз-2019» будет проведена оценка первого уровня Концепции оперативных возможностей подразделений протипидводно-диверсионной борьбы по стандартам НАТО.



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