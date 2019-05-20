РФ оскаржує виплату $44,4 мільйона компенсації за окупацію Криму

19:43 04.06.2019 0 комментариев Россия

Росія оскаржила у Верховному суді Швейцарії арбітражні рішення за позовами ряду українських нафтових компаній, якими РФ зобов'язали виплатити компенсацію за окупацію Криму, яка призвела до втрати обладнання та родовищ.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства юстиції Росії, передає «Європейська правда».

«27 травня Росія подала до Верховного суду Швейцарії заяви про скасування арбітражних рішень, винесених за позовами компаній «Укрнафта», «Стабіл» та інших. 31 травня суд підтвердив отримання заяв», - сказали у відомстві.

У Москві вважають позови неправомірними, оскільки вони нібито «суперечать як нормам двосторонньої угоди між Росією і Україною, так і іншим нормам та принципам міжнародного права».

У міністерстві також стверджують, що окупований півострів начебто є «суверенною територією РФ», а інвестиції позивачів «були придбані у незаконний спосіб, зокрема через корпоративні захоплення та незаконну приватизацію».

Українські нафтові компанії, серед яких найбільший виробник нафтової продукції «Укрнафта», подали проти Росії до суду у зв’язку з анексією Криму 2014 року та втратою мережі автозаправок.

Після анексії РФ конфіскувала інфраструктуру цих компаній і перевела їхні заправки в свою власність.

Компанії стверджують, що Росія порушила Угоду між українським та російським урядами про заохочення і взаємний захист інвестицій від 27 листопада 1998 року. «Укрнафта» вимагала компенсації у 50 млн доларів, інші 11 компаній – ще 47 млн.

26 липня 2017 року Арбітражний трибунал зі штаб-квартирою в Женеві визнав, що він компетентний виносити рішення стосовно пред’явлених Росії претензій. 18 жовтня Лозаннський суд відхилив апеляцію Росії та визнав юрисдикцію Женевського арбітражу у справах.



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