Альянс вимагає від Росії виконувати свої міжнародні зобов’язання.

НАТО підтримує територіальну цілісність України і николи не визнає російську агресію на Донбасі, окупацію Криму, а також напад на українські кораблі у Керченській протоці.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу, передає ТСН.

«НАТО повністю підтримує суверенність та територіальну цілісність України. Ми ніколи не визнаємо незаконну анексію Криму і ми засуджуємо агресивні дії Росії у Чорноморському регіоні. Ми продовжуємо наголошувати, що Росія повинна звільнити українських моряків та кораблі, які були захоплені біля Керченської протоки минулого листопада. Ми будемо наголошувати, що Росія повинна виконати свої міжнародні зобов’язання», - наголосив він.

За словами Столтенберга, у відповідь на незаконні дії Росії НАТО збільшують свою присутність у Чорноморському регіоні.

«Більше кораблів і більше літаків. І ми також поглибили співпрацю з Україною та Грузією в Чорноморському регіоні. Тому ми дуже прискіпливо відслідковуємо ситуацію. У квітні 4 міністри погодили пакет додаткових заходів, включаючи більше навчання ваших прикордонників, а також морського компоненту - більше морської присутності, спільних навчань та візитів до портів. Наша кількість кораблів збільшується під час візитів до портів», - зазначив генсек НАТО.

Столтенберг також анонсував проведення у липні додаткових навчань Альянсу у Чорноморському регіоні разом із Україною.

«Ми також будемо продовжувати надавати практичну підтримку в різних напрямках», - запевнив він.