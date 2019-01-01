В Азербайджане создается новая структура
|18:52 04.06.2019
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|Азербайджан
Об этом сообщил журналистам председатель Государственного агентства по туризму (ГАТ) Фуад Нагиев.
По его словам, новая структура - Центр управления заповедниками, которая будет иметь статус юридического лица публичного права, будет подчиняться ГАТ:
«В настоящее время этот вопрос рассматривается Кабинетом министров. Доходы этого центра мы будем направлять на развитие других заповедников», пишет Oxu.Az.
В настоящее время в подчинении ГАТ функционируют семь заповедников. По словам председателя агентства, в некоторых из них нужно провести определенные работы.
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