Об этом сообщил журналистам председатель Государственного агентства по туризму (ГАТ) Фуад Нагиев.

По его словам, новая структура - Центр управления заповедниками, которая будет иметь статус юридического лица публичного права, будет подчиняться ГАТ:

«В настоящее время этот вопрос рассматривается Кабинетом министров. Доходы этого центра мы будем направлять на развитие других заповедников», пишет Oxu.Az.

В настоящее время в подчинении ГАТ функционируют семь заповедников. По словам председателя агентства, в некоторых из них нужно провести определенные работы.