Над Черным морем прошли воздушные бои истребителей в рамках конкурса «Авиадартс».

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Так, участники всероссийского этапа соревнований «Авиадартс-2019» провели маневренные групповые воздушные бои на истребителях, а также состязания в воздушной навигации и разведке.

«Пилоты истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков, а также военно-транспортных и ударных вертолетов, пройдя по заданному маршруту, в назначенное время должны выйти на контрольную точку, — рассказал главный судья соревнований генерал-майор Олег Маковецкий. — Воздушная разведка – это умение экипажа самолета и вертолета за 8 минут как можно точнее определить координаты макета боевой техники «неприятеля», увидеть его, классифицировать и по прилету доложить результаты судьям».

Всего в этом этапе конкурса «Авиадартс-2019» участвуют около 120 летчиков Воздушно-космических сил России. Это – 60 экипажей на авиационной технике 15 типов и 22 модификаций.

«Используется две зоны воздушного боя, четыре зоны воздушной разведки, зона преодоления ПВО, а также мишенная обстановка на полигоне Чауда для применения различных средств поражения», – уточнил Маковецкий.

Точность результатов на «Авиадартсе» контролируют беспилотники «Форпост» и автоматизированный комплекс «Клевер».