Мариупольский морской порт в мае 2019 года увеличил перевалку строительных материалов, чугуна и зерновых по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба ГП «Мариупольский морской торговый порт» (ММТП), передает ports.com.ua

«Есть положительные сдвиги в некоторых пунктах номенклатуры грузов. Так, в сравнении с соответствующим периодом 2018 года в четыре раза увеличился объем грузопереработки строительных материалов (с 16 тыс. тонн — до 64,1 тыс. тонн), почти в три раза — чугуна (с 9,5 тыс. тонн — до 26,8 тыс. тонн), в полтора раза — зерновых (с 21,3 тыс. тонн — до 32,1 тыс тонн). Кроме того, в мае 2019 года в отличие от мая прошлого года среди грузов были масло наливом и руда», — указала пресс-служба.

Мариупольский морской порт расположен в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Акватория порта включает внутренний и внешний рейды. Количество грузовых причалов — 18, длина грузового причального фронта — 3,657 километра. Единственным портовым оператором является ГП «ММТП».

Мариупольский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 9,6% — до 5,887 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 4,4% против 4,9% в 2017 году. Порт обработал 490 судов.