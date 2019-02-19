"Євротур" Зеленського: Президент почав зустрічі з лідерами ЄС
|17:51 04.06.2019
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|Украина
Президент України Володимир Зеленський після прибуття у Брюссель розпочав зустріч з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером.
Так, після спільного фото один з журналістів спитав Юнкера, чи не сумує той за колишнім президентом України Петром Порошенком, передає кореспондент УНН.
"У мене є новий", - відповів глава ЄК, показуючи на Зеленського.
Президент України додав, що "новий краще за старого".
Після цього колеги почали офіційну зустріч за закритими дверима.
Як повідомлялося раніше, в АП заявили, що візит Президента України Володимира Зеленського до Брюсселя матиме на меті продемонструвати спрямування зовнішньої політики України.
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