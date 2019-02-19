Президент України Володимир Зеленський після прибуття у Брюссель розпочав зустріч з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером.

Так, після спільного фото один з журналістів спитав Юнкера, чи не сумує той за колишнім президентом України Петром Порошенком, передає кореспондент УНН.

"У мене є новий", - відповів глава ЄК, показуючи на Зеленського.

Президент України додав, що "новий краще за старого".

Після цього колеги почали офіційну зустріч за закритими дверима.

Як повідомлялося раніше, в АП заявили, що візит Президента України Володимира Зеленського до Брюсселя матиме на меті продемонструвати спрямування зовнішньої політики України.