В аннексированном Крыму крымскотатарских детей учат истории полуострова по новым российским учебникам, в которых оправдывается депортация крымскотатарского народа в 1944 году, заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в своем выступлении на заседании Международного суда ООН в Гааге.

«Детей крымских татар обучают по новым учебникам, в которых оправдывается сталинская массовая депортация их народа в 1944 году», – подчеркнула она, пишет Крым Реалии.

Зеркаль также отметила, что Россия не выполняет приказ Международного суда ООН об отмене запрета на аннексированном полуострове деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и восстановлении образования на украинском языке.

В начале 2019 года в аннексированном Россией Крыму разгорелся скандал из-за учебника по истории Крыма. Работники сферы искусств и образования Крыма, юристы ​обратились к подконтрольному Кремлю министру образования Крыма с просьбой изъять российский учебник «История Крыма» для 10-х классов под редакцией С. В. Юрченко, в котором указано, что в ходе Второй мировой войны «большинство татарского населения лояльно относилось к немцам, а многие активно помогали».

Аналогичное обращение властям Крыма направил подконтрольный Кремлю Совет крымских татар. В совете выразили недовольство тем, как в учебном пособии освещаются участие крымских татар во Второй мировой войне и их депортация в 1944 году.

После этого появилась информация об изъятии учебника из школьных библиотек. 25 марта в ответе Министерства образования Крыма на запрос юриста Ленуры Енгулатовой сообщили, что российский учебник «История Крыма» для 10 класса не используют в школах полуострова.

11 мая сообщалось, что власти Крыма решили «заклеить», «закрасить» и «вырезать» скандальные абзацы учебника по истории.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство относительно разжигания межнациональной розни в отношении крымскотатарского народа из-за публикации российского школьного учебника «История Крыма».