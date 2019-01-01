На суде в Гааге рассказали о скандальном учебнике истории, в котором оправдывают депортацию крымских татар

16:35 04.06.2019 0 комментариев Крым

В аннексированном Крыму крымскотатарских детей учат истории полуострова по новым российским учебникам, в которых оправдывается депортация крымскотатарского народа в 1944 году, заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в своем выступлении на заседании Международного суда ООН в Гааге.

«Детей крымских татар обучают по новым учебникам, в которых оправдывается сталинская массовая депортация их народа в 1944 году», – подчеркнула она, пишет Крым Реалии.

Зеркаль также отметила, что Россия не выполняет приказ Международного суда ООН об отмене запрета на аннексированном полуострове деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и восстановлении образования на украинском языке.

В начале 2019 года в аннексированном Россией Крыму разгорелся скандал из-за учебника по истории Крыма. Работники сферы искусств и образования Крыма, юристы ​обратились к подконтрольному Кремлю министру образования Крыма с просьбой изъять российский учебник «История Крыма» для 10-х классов под редакцией С. В. Юрченко, в котором указано, что в ходе Второй мировой войны «большинство татарского населения лояльно относилось к немцам, а многие активно помогали».

Аналогичное обращение властям Крыма направил подконтрольный Кремлю Совет крымских татар. В совете выразили недовольство тем, как в учебном пособии освещаются участие крымских татар во Второй мировой войне и их депортация в 1944 году.

После этого появилась информация об изъятии учебника из школьных библиотек. 25 марта в ответе Министерства образования Крыма на запрос юриста Ленуры Енгулатовой сообщили, что российский учебник «История Крыма» для 10 класса не используют в школах полуострова.

11 мая сообщалось, что власти Крыма решили «заклеить», «закрасить» и «вырезать» скандальные абзацы учебника по истории.

Прокуратура АРК открыла уголовное производство относительно разжигания межнациональной розни в отношении крымскотатарского народа из-за публикации российского школьного учебника «История Крыма».



Ещё на эту тему:

15:45 04.06.2019
Росія не заперечувала у Гаазі фінансування “Л/ДНР”
21:32 17.07.2018
Гаагский трибунал получил право рассматривать дела об агрессии
19:55 23.11.2016
Гаагский суд признал достаточными доказательства преступлений России
17:00 31.03.2016
Поляки представят в Гааге доказательства военных преступлений России на Донбассе
12:04 08.01.2016
Коломойский подал на Россию в Гаагский суд
10:45 09.10.2015
Саакашвили приветствует расследование Гаагским судом преступлений в ходе войны в августе 2008 года
16:34 25.03.2015
Грузия стала членом Постоянной палаты третейского суда в Гааге
15:06 11.07.2011
Южная Осетия подает в международный суд на Миссию ОБСЕ за содействие Грузии
12:38 28.06.2011
Грузия предлагает России начать диалог на основе решения Гаагского суда
16:21 26.04.2011
Грузинские эксперты требуют наказания лиц, ответственных за провал иска Грузии в Гаагском суде
12:46 17.09.2010
17 сентября в Гаагском суде закончится слушание по иску грузинской стороны к РФ
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:52 04.06.2019
В Азербайджане создается новая структура
14:01 03.06.2019
Азербайджан отказался от покупки десяти самолетов Boeing
12:40 30.05.2019
Добыча газа в Азербайджане в 2020 году превысит 40 млрд кубометров
13:15 29.05.2019
В Азербайджане произошло извержение вулкана
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
19:31 30.05.2019
Консорциум с российской ТМК будет строить продолжение «Турецкого потока» по Болгарии
21:01 28.05.2019
Через санкції ЄС Болгарія не може відремонтувати свої штурмовики у Білорусі
Все новости страны
Греция Греция
18:31 03.06.2019
Партія прем’єра Греції провалилася на місцевих виборах
16:06 31.05.2019
Офіси зв’язку Греції і Північної Македонії перетворюють на посольства
21:00 29.05.2019
Дострокові парламентські вибори в Греції відбудуться 7 липня
12:31 28.05.2019
Греция запретила выезд из страны депутату-неонацисту, избранному в Европарламент
Все новости страны
Грузия Грузия
12:59 04.06.2019
Грузія хоче спростити кораблям НАТО доступ в свої порти
13:59 31.05.2019
ЦВК Грузії зареєструвала виборця з адресою «під кущем»
10:00 30.05.2019
Грузия снова хочет экстрадиции вернувшегося в Украину Саакашвили
15:15 29.05.2019
Грузія та Україна виступають за обмеження права вето у Радбезі ООН
Все новости страны
Молдова Молдова
18:45 03.06.2019
Молдова рискует потерять финансовую поддержку МВФ в случае досрочных выборов
17:31 03.06.2019
В Молдове перекрыт канал контрабанды наркотиков из ЕС в Россию / Фото
13:31 03.06.2019
ЄС, РФ і США відправили посланців у Молдову на тлі можливої проросійської коаліції
19:30 31.05.2019
Ливни в Молдове размыли дороги и затопили дома
Все новости страны
Россия Россия
20:40 04.06.2019
Добыча нефти в России рухнула до минимума за три года
19:43 04.06.2019
РФ оскаржує виплату $44,4 мільйона компенсації за окупацію Криму
17:02 04.06.2019
В Кремле поставили Украине условие для нормандской встречи
15:45 04.06.2019
Росія не заперечувала у Гаазі фінансування “Л/ДНР”
Все новости страны
Румыния Румыния
09:20 04.06.2019
Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии / Фото
20:31 03.06.2019
Румунія відмовиться від суперечливих змін до антикорупційних законів
16:55 31.05.2019
Папа Франциск летить до Румунії
21:01 30.05.2019
П'ятиметровий шар снігу накрив гірську трасу в Румунії
Все новости страны
Турция Турция
20:23 04.06.2019
Турция выиграла тендер на постройку пяти танкеров для ВМС Индии
14:59 04.06.2019
Украина вошла в топ-10 стран по турпотоку в Турцию с начала года
10:40 04.06.2019
МЗС: угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною готова на 99%
08:31 03.06.2019
Фрегат Черноморского флота совершил деловой визит в порт Лимассол
Все новости страны
Украина Украина
20:59 04.06.2019
Крым: 680 выпускников хотят сдавать российские госэкзамены по украинскому и крымскотатарскому языкам
20:04 04.06.2019
В Одессе британские инструкторы готовят ВМС к планированию операций по стандартам НАТО
19:23 04.06.2019
НАТО ніколи не визнає анексію Криму Росією і агресивні дії у Керченській протоці
17:51 04.06.2019
"Євротур" Зеленського: Президент почав зустрічі з лідерами ЄС
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс