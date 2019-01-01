Росія не заперечувала у Гаазі фінансування “Л/ДНР”

15:45 04.06.2019 0 комментариев Россия

Україна не просто заявляє про терористичну діяльність РФ на окупованих територіях, зібрані докази свідчать про явні порушення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Про це у своєму виступі у Міжнародному суді ООН заявила представник України Марні Чік. Основні тези виступу наводить у Facebook заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає Укрінформ.

“Росія не заперечує, що російські громадяни, які фінансують “ДНР”, “ЛНР” та інших злочинців в Україні, усвідомлювали їхню терористичну діяльність.

Росія не заперечує кваліфікацію вибухів у Харкові та інших українських містах як злочинів за Конвенцією про боротьбу з бомбовим тероризмом.

Росія стверджує, що катування та вбивства цивільних осіб у так званих “ДНР” і “ЛНР” - просто звичайні злочини, які не мали мети залякати населення.

Росія стверджує, що контрольно-пропускний пункт був реальною метою “ДНР” в обстрілі Маріуполя і що він був військовою ціллю, проте увечері перед нападом члени “ДНР” обговорювали бажання знищити Східний район Маріуполя”, - заявила Чік.

“Україна надала повноцінні свідчення фінансування РФ тероризму, що підпадає під дію статті 2 (Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму — ред.). Більше того, високопосадовці РФ знали, на які цілі надавали підтримку і фінансували збройні групи”, - наголосила Чік у своєму виступі в суді, повідомляє кореспондент Укрінформу у Гаазі.

Також вона підкреслила, що “навіть якщо група осіб офіційно не визнана терористичною, це не означає, що вона не вчиняє терористичні акти”.

“Дії, які кваліфікуються, як терористичні, вчиняються ДНР та ЛНР. Не треба визнавати терористичну організацію, щоб визнати терористичні акти. Більше того Стаття 2.1 b визначає терористичні акти такі як - тортури та вбивства”, - наголосила Чік.

Як повідомляв Укрінформ, 3-7 червня відбуваються слухання щодо попередніх заперечень Російської Федерації у справі про застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

3 червня виступила РФ, яка намагалася довести відсутність юрисдикції Міжнародного суду щодо ініційованого Україною позову.

 



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