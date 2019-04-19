Рейс планируют выполнять дважды в неделю. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) открывает рейс Херсон-Бургас (Болгария).

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на данные компании в соцсети Facebook.

Длительность полета на болгарский курорт составит 1 час 20 минут.

Новые прямые рейсы из Херсона в Бургас стартуют с 14 июня 2019 года и будут выполняться по вторникам и пятницам.

"Бургас является вторым по величине городом на Черноморском побережье Болгарии, важным морским портом страны, а также славится целебными минеральными источниками", - отмечают в МАУ.

Цена билета составляет от 1,8 тыс. гривен.

Ранее ЦТС писал о том, что рейс Херсон-Бургас будет выполняться самолетом Embraer-190.