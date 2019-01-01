За 4 месяца 2019 года турпоток из Украины в Турцию вырос на почти 14%.

Согласно данным Министерства культуры и туризма Турецкой Республики, за первые четыре месяца 2019 года Турцию посетило 211 804 украинца, что на 13,82% больше, чем за такой же период 2018 года. По итогу 1-го квартала Украина вошла в 10-ку стран-лидеров, пишет ЦТС.

Число иностранцев, посетивших Турцию в январе-апреле 2019 года, увеличилось на 12,22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 8 735 268 человек.

В Анталии в январе-мае 2019 года количество украинских туристов достигло 164 922 (прирост - 5,05%). А курорты Муглы (Фетхие, Мармарис, Даламан, Бодрум) приняли 4 724 украинских туриста, прирост турпотока составил 306%. Также наблюдается стабильный рост турпотока в Стамбул: за январь-апрель город посетило 116 112 украинцев, что на 6,4% больше аналогичного периода предыдущего года.

Ранее ЦТС писал о том, что правительство ужесточило условия предоставления лицензий туроператорам. Для получения лицензии туроператор должен обеспечить финансовую гарантию перед туристами, а также выполнить ряд других требований.

А в апреле Turkish Airlines открыла направление Киев-Бодрум. Теперь из Украины прямым рейсом авиакомпании можно отправиться не только в Стамбул, но и на курорт на Эгейском море.