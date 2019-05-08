В России показали испытания новой противоракеты / Видео
|14:05 04.06.2019
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|Россия
Очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны проведен в Казахстане.
Министерство обороны России опубликовало видео испытаний новой противоракеты на полигоне в Казахстане, пишет ukrnews24.net.
«На полигоне Сары-Шаган (Казахстан) боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны», – говорится в сообщении.
В Минобороны РФ заявили, что «новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью».
Как сообщалось, в конце мая украинские военные испытали в Одесской области ракетные комплексы Ольха-М и ракеты с кассетной боевой частью Ольха-Р. Также были проведены стрельбы из комплексов Нептун модернизированной крылатой ракеты Р-360.
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