Одесскую трассу доверят китайскому подрядчику
|13:40 04.06.2019
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|Одесса
Строительством скоростной трассы Одесса-Херсон займется компания «China Road & Bridge Corporation». Встреча представителей компании и государственных чиновников уже состоялась.
Китайская компания занимается строительством мостов, трасс, портов и тоннелей. Сейчас готовится государственный инвестиционный проект части автобана Херсон-Николаев-Одесса,передает Автодор.
Будущая магистраль соединит самые крупные украинские черноморские порты и будет полностью построена из бетона, что позволит выдерживать высокие температуры без проседания и передвигаться по ним крупногабаритному транспорту.
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