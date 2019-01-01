Строительством скоростной трассы Одесса-Херсон займется компания «China Road & Bridge Corporation». Встреча представителей компании и государственных чиновников уже состоялась.

Китайская компания занимается строительством мостов, трасс, портов и тоннелей. Сейчас готовится государственный инвестиционный проект части автобана Херсон-Николаев-Одесса,передает Автодор.

Будущая магистраль соединит самые крупные украинские черноморские порты и будет полностью построена из бетона, что позволит выдерживать высокие температуры без проседания и передвигаться по ним крупногабаритному транспорту.