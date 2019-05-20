Російський суд заарештував на два місяці автора і ведучого Telegram-каналу «Суверенний Крим» 25-річного Віктора Сосну.

Про це Крим.Реалії повідомив адвокат Сосни Мансур Гільманов.

«На жаль, я поки не можу дати розгорнутих коментарів. Результат засідання - обрали запобіжний захід у вигляді взяття під варту на 2 місяці. Я хочу з ним побачитися після суду, але його досі не привезли в ізолятор тимчасового утримання», - повідомив Гільманов.

Відзначається, що Віктора Сосну затримали 29 травня в Подольську Московської області Росії. Обшук у активіста проводили співробітники ФСБ Росії на підставі постанови так званого «суду» міста Сімферополь. Гільманов назвав таку практику «дуже незвичайною». Він також підкреслив, що затриманий допитувався без присутності адвоката. Російські силові відомства не коментують цю інформацію.

Віктор Сосна заявив своєму адвокату, що не вважає себе ні в чому винним і має намір відстоювати свою невинність. Мансур Гільманов розповів, що Telegram-канал «Суверенний Крим» до 21 травня мав приблизно 150 підписників. Безпосередньо після публікації про те, що в Сімферополі з'явилося графіті зі «зверненням» до ФСБ», кількість підписників цього каналу різко зросла.

Як повідомлялося раніше, в Сімферополі вранці 21 травня на фасаді будинку №11 по вулиці Олександра Невського, де знаходиться мурал із зображенням російського президента Володимира Путіна, з'явилося графіті із «посланням» до ФСБ Росії. На мурал був нанесений трафаретний напис, який говорить: «ФСБ, давай пограємо? Е2 – Е4. Тепер твій хід, с*ка».

Пізніше в Сімферополі з фасаду будинку №11 по вулиці Олександра Невського зникло графіті із «посланням» до ФСБ Росії. Відповідальність за акцію взяла на себе раніше невідома група, яка називає себе «Телеграм-партія «Суверенний Крим».

Про це її представники повідомили в Telegram-каналі, створеному у квітні 2019 року. Учасники групи називають себе «Telegram-партією незалежності Криму «Суверенний Крим». Згідно з публікаціями в Telegram-каналі, вони, зокрема, виступають за «суверенітет Кримського півострова», критикують дії Росії, яка використовує Крим у якості військової бази, піддаючи кримчан загрозі і санкціям», і виступають за громадянські і політичні свободи, міжнародні зв'язки Криму з "розвиненими країнами", скасування цензури.



