В оккупированном Крыму перед выпускными внезапно «исчезло» 12% школьников
|13:23 04.06.2019
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|Крым
Отзвучали последние звонки в крымских школах, выпускники и выпускницы начали готовиться к ЕГЭ (Единому государственному экзамену ‒ российский аналог украинского ВНО), а образовательные чиновники – писать победные реляции о завершении учебного года.
На сайте Министерства образования, науки и молодежи российского правительства Крыма 24 мая появилась информация: «Последние звонки отзвенели в Крыму для 9610 одиннадцатиклассников и 18100 девятиклассников», пишет Крим. Реалії.
Все бы ничего, вот только 5 декабря 2018 года эти ученики и ученицы писали Итоговое сочинение, которое является обязательным для всех выпускников и выпускниц. Подводя итоги то же министерство указывало, что для участия в написании итогового сочинения зарегистрировались 9849 учащихся и учениц (Приложение №2 к приказу Министерства образования Крыма от 18 декабря 2018 года № 2646), а приняли участие 9740 детей (с учетом выпускников двух ПТУ).
За девять месяцев из одиннадцатых классов крымских школ «исчезли» 1276 учеников и учениц, а это около 12% выпускников
Следует обратить внимание на еще одну информацию ‒ главного рупора российской власти в Крыму, российского информагентства «РИА Крым», которое 1 сентября 2018 года проинформировало: «По данным Министерства образования, науки и молодежи Крыма, в этом году на учебу в Общеобразовательные школы Крыма отправятся 209 тысяч человек. В частности, в первый класс отправятся более 23 тысяч юных крымчан, выпускниками в этом учебном году будут 10886 учащихся».
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