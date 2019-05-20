Amnesty International запускает срочную акцию, чтобы спасти жизнь Эдема Бекирова, которого незаконно удерживают в аннексированом Крыму.

Отмечается, что Бекиров был задержан в Симферополе российскими спецслужбами 12 декабря 2018 года. Он является инвалидом и имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Соответствующее обращение опубликовано на сайте организации, пишет TRUST.UA.

Так, правозащитники призывают написать письмо на имя главы крымского управления ФСИН России, генерал-майора Вадима Булгакова с требованием освободить Эдема Бекирова.

Крымского татарина Эдема Бекирова удерживают в Симферополе с момента его задержания российскими спецслужбами в декабре 2018 года. Он пользуется инвалидной коляской, и у него серьезные проблемы со здоровьем, вследствие которых он нуждается в специализированном медицинском уходе, который недоступен в СИЗО. Посетив заключенного 24 мая, его адвокат сообщил, что здоровье Эдема Бекирова значительно ухудшилось и его жизнь в опасности. Напишите призыв своими словами или воспользуйтесь письмом-примером, – говорится в сообщении.

Отправлять письмо нужно на электронную почту [email protected] и [email protected] либо по адресу: Крым, Севастополь, ул. Гагарина, 18-a. Также письмо можно отправить по факсу на номер: +7 (3652) 22-53-97. Рекомендуемые языки — английский и русский.

Бекирова задержали в декабре 2018 года, ему вменяют распространение и транспортировку 12 кг тротила и 190 боевых патронов. Его адвокат Алексей Ладин отмечал, что Бекиров из-за состояния здоровья физически не мог поднять сумку с таким весом. У активиста сахарный диабет, ампутирована нога, недавно он перенес операцию на сердце.

4 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой заявила, что Бекиров не жалуется на здоровье.