Оккупанты хотят наказать Украину за "разруху и деградацию" в Крыму

11:20 04.06.2019 0 комментариев Крым

Как известно, намедни, Госдума РФ объявила тендер для подсчета так называемого «ущерба», который был нанесён Крыму в период его пребывания в составе Украины, с 1991 по 2014 год, то есть – до оккупации Россией. При этом, на данное действо выделяются немалые средства, 10 млн рублей или, по нынешнему курсу, $150 тыс.
 
Что же, как бы абсурдно не звучал заголовок данного тендера, но на сегодняшний день это оптимальный для России вариант — возложить вину за ту разруху и деградацию, которые сейчас царят в Крыму, на Украину. Хотя прекрасно всем известно, кто последние 5 лет хозяйничает на полуострове, и под чьим чутким руководством он пришел в упадок и забытье, пишет «Информационное Сопротивление».
 
Полностью уничтоженная туристическая инфраструктура, отсутствие каких бы то ни было ремонтных работ дорожных полос, обустройства и облагораживания зеленых зон, обновления и ремонта памятников архитектурного наследия и так далее. Дотационный регион, лишившийся львиной доли прибыли за счет туризма, в основном используется для двух целей – как военная база и как стиральная машина для отмывания бюджетных средств из Москвы. Кстати, упомянутые выше 10 млн рублей будут также отмыты на данной абсурдной теме.
 
Скрыть социальный и экономический провал на оккупированном полуострове, которого добилась за 5 лет Россия, получится лишь одним путем – взвалить вину за все происходящее на Украину и потребовать за это ещё и компенсацию.
 
Конечно, никакой юридической силы подобное действо не будет иметь. Но, вот как информационный повод, российской пропагандой оно не только будет использоваться в режиме 24 на 7, оно уже распространяется нарративами через СМИ и информационные площадки.
 
В принципе, в условиях, когда решение страны-оккупанта будет проигнорировано международными институтами, иного расчета, кроме как на информационное прикрытие своей бездарности, и быть не может. И это лишь в очередной раз демонстрирует тактику Кремля перекладывать свою вину на других, примеров чему в истории было великое множество.
 



Ещё на эту тему:

19:43 04.06.2019
РФ оскаржує виплату $44,4 мільйона компенсації за окупацію Криму
14:30 04.06.2019
Організатора кримської акції заарештували на два місяці - адвокат
20:45 03.06.2019
Справи на двох бойовиків "Кримської самооборони" направили до суду
17:29 31.05.2019
В оккупированном Крыму сокращают преподавателей и уменьшают зарплаты
14:26 31.05.2019
Оккупанты начали ликвидацию Ялтинской киностудии
12:57 31.05.2019
Генуэзская крепость в оккупированном Судаке может быть повреждена из-за незаконных работ
20:45 30.05.2019
Чубаров: Росія посилить репресії в Криму, якщо відновлять її повноваження в ПАРЄ
12:20 30.05.2019
​В Крым возвращаются традиции 1937-го года
10:20 30.05.2019
Над Ханским дворцом в Бахчисарае установили металлический навес
20:30 29.05.2019
Російські археологи незаконно привласнили понад мільйон кримських артефактів
12:15 29.05.2019
Аннексированный Севастополь сползает в море
17:45 28.05.2019
Дела наладились: Царев за бесценок выкупил два санатория в оккупированном Крыму
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:52 04.06.2019
В Азербайджане создается новая структура
14:01 03.06.2019
Азербайджан отказался от покупки десяти самолетов Boeing
12:40 30.05.2019
Добыча газа в Азербайджане в 2020 году превысит 40 млрд кубометров
13:15 29.05.2019
В Азербайджане произошло извержение вулкана
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
19:31 30.05.2019
Консорциум с российской ТМК будет строить продолжение «Турецкого потока» по Болгарии
21:01 28.05.2019
Через санкції ЄС Болгарія не може відремонтувати свої штурмовики у Білорусі
Все новости страны
Греция Греция
18:31 03.06.2019
Партія прем’єра Греції провалилася на місцевих виборах
16:06 31.05.2019
Офіси зв’язку Греції і Північної Македонії перетворюють на посольства
21:00 29.05.2019
Дострокові парламентські вибори в Греції відбудуться 7 липня
12:31 28.05.2019
Греция запретила выезд из страны депутату-неонацисту, избранному в Европарламент
Все новости страны
Грузия Грузия
12:59 04.06.2019
Грузія хоче спростити кораблям НАТО доступ в свої порти
13:59 31.05.2019
ЦВК Грузії зареєструвала виборця з адресою «під кущем»
10:00 30.05.2019
Грузия снова хочет экстрадиции вернувшегося в Украину Саакашвили
15:15 29.05.2019
Грузія та Україна виступають за обмеження права вето у Радбезі ООН
Все новости страны
Молдова Молдова
18:45 03.06.2019
Молдова рискует потерять финансовую поддержку МВФ в случае досрочных выборов
17:31 03.06.2019
В Молдове перекрыт канал контрабанды наркотиков из ЕС в Россию / Фото
13:31 03.06.2019
ЄС, РФ і США відправили посланців у Молдову на тлі можливої проросійської коаліції
19:30 31.05.2019
Ливни в Молдове размыли дороги и затопили дома
Все новости страны
Россия Россия
20:40 04.06.2019
Добыча нефти в России рухнула до минимума за три года
19:43 04.06.2019
РФ оскаржує виплату $44,4 мільйона компенсації за окупацію Криму
17:02 04.06.2019
В Кремле поставили Украине условие для нормандской встречи
15:45 04.06.2019
Росія не заперечувала у Гаазі фінансування “Л/ДНР”
Все новости страны
Румыния Румыния
09:20 04.06.2019
Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии / Фото
20:31 03.06.2019
Румунія відмовиться від суперечливих змін до антикорупційних законів
16:55 31.05.2019
Папа Франциск летить до Румунії
21:01 30.05.2019
П'ятиметровий шар снігу накрив гірську трасу в Румунії
Все новости страны
Турция Турция
20:23 04.06.2019
Турция выиграла тендер на постройку пяти танкеров для ВМС Индии
14:59 04.06.2019
Украина вошла в топ-10 стран по турпотоку в Турцию с начала года
10:40 04.06.2019
МЗС: угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною готова на 99%
08:31 03.06.2019
Фрегат Черноморского флота совершил деловой визит в порт Лимассол
Все новости страны
Украина Украина
20:59 04.06.2019
Крым: 680 выпускников хотят сдавать российские госэкзамены по украинскому и крымскотатарскому языкам
20:04 04.06.2019
В Одессе британские инструкторы готовят ВМС к планированию операций по стандартам НАТО
19:23 04.06.2019
НАТО ніколи не визнає анексію Криму Росією і агресивні дії у Керченській протоці
17:51 04.06.2019
"Євротур" Зеленського: Президент почав зустрічі з лідерами ЄС
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс