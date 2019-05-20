Как известно, намедни, Госдума РФ объявила тендер для подсчета так называемого «ущерба», который был нанесён Крыму в период его пребывания в составе Украины, с 1991 по 2014 год, то есть – до оккупации Россией. При этом, на данное действо выделяются немалые средства, 10 млн рублей или, по нынешнему курсу, $150 тыс.



Что же, как бы абсурдно не звучал заголовок данного тендера, но на сегодняшний день это оптимальный для России вариант — возложить вину за ту разруху и деградацию, которые сейчас царят в Крыму, на Украину. Хотя прекрасно всем известно, кто последние 5 лет хозяйничает на полуострове, и под чьим чутким руководством он пришел в упадок и забытье, пишет «Информационное Сопротивление».



Полностью уничтоженная туристическая инфраструктура, отсутствие каких бы то ни было ремонтных работ дорожных полос, обустройства и облагораживания зеленых зон, обновления и ремонта памятников архитектурного наследия и так далее. Дотационный регион, лишившийся львиной доли прибыли за счет туризма, в основном используется для двух целей – как военная база и как стиральная машина для отмывания бюджетных средств из Москвы. Кстати, упомянутые выше 10 млн рублей будут также отмыты на данной абсурдной теме.



Скрыть социальный и экономический провал на оккупированном полуострове, которого добилась за 5 лет Россия, получится лишь одним путем – взвалить вину за все происходящее на Украину и потребовать за это ещё и компенсацию.



Конечно, никакой юридической силы подобное действо не будет иметь. Но, вот как информационный повод, российской пропагандой оно не только будет использоваться в режиме 24 на 7, оно уже распространяется нарративами через СМИ и информационные площадки.



В принципе, в условиях, когда решение страны-оккупанта будет проигнорировано международными институтами, иного расчета, кроме как на информационное прикрытие своей бездарности, и быть не может. И это лишь в очередной раз демонстрирует тактику Кремля перекладывать свою вину на других, примеров чему в истории было великое множество.

