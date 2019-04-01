Грузія хоче спростити кораблям НАТО доступ в свої порти

12:59 04.06.2019 0 комментариев Грузия

Грузія розробила законодавчий пакет, який спростить дипломатичний дозвіл на вхід в територіальні води і порти Грузії для постійно діючих морських з'єднань НАТО, а також для кораблів, які знаходяться в оперативному підпорядкуванні НАТО.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на видання Грузия Online.

Про розробку відповідних кроків йдеться в першому річному звіті про хід виконання урядової програми за 2018-2020 роки, який у понеділок в парламент представив прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе.

За даними грузинського прем'єра, останнім часом зросла інтенсивність відвідування кораблями НАТО територіальних вод Грузії. А Грузія зі свого боку готова внести вагомий внесок в питання миру і безпеки регіону чорноморського басейну.

«Грузинська сторона готова в рамках своїх можливостей прийняти і надати підтримку кораблям альянсу і країн-членів, що знаходяться в Чорному морі», - заявив Бахтадзе.

На цьому етапі законопроект проходить узгодження у відомствах. Зараз звіт представлений до парламенту в письмовій формі. До кінця поточного місяця глава уряду повинен представити його парламентарям особисто.



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