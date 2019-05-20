Малый ракетный корабль «Великий Устюг» Каспийской флотилии во второй раз за время службы совершил переход с Каспийского моря на Черное.

По словам собеседника агентства, сейчас МРК «Великий Устюг» находится в Севастополе. Он не исключил, что, как и в 2018 году, в дальнейшем «Великий Устюг» может направиться в Средиземное море, пишет flot.com.

В 2018 году два МРК Каспийской флотилии – «Великий Устюг» и «Град Свияжск» – некоторое время действовали в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

В 2015 году МРК «Великий Устюг» вместе с другими ракетными кораблями Каспийской флотилии дважды наносил ракетные удары из акватории Каспия по террористическим объектам в Сирии.



«Великий Устюг» – малый ракетный корабль проекта 21631 (шифр «Буян-М»), относится к классу «река–море» и сконструирован с соблюдением требований по снижению радиолокационной заметности. Длина корабля – 74,1 метра, ширина – 11 метров, водоизмещение – 950 тонн. МРК развивает скорость до 25 узлов. Экипаж – около 60 человек.



Главная ударная сила МРК проекта 21631 – высокоточные крылатые ракеты высокой дальности «Калибр», предназначенные для поражения как кораблей, так и береговых целей.