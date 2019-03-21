Україна у вівторок, 4 червня, протягом трьох годин представлятиме контраргументи на позицію Російської Федерації у Міжнародному суді ООН в нідерландському місті Гаага.

Про це заявила напередодні заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль після розгляду у суді ООН справи щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, передає УНН.

"Ми вважаємо, що ми добре підготувалися, у нас є контраргументи, які ми завтра (4 червня - ред.) будемо представляти протягом 3 годин у цьому суді. Головною картою є підготовлена комплексна робота. Меморандум є основою всієї нашої позиції, але після того, як росіяни надали свої заперечення, була підготовлена наша письмова позиція,.. і завтра (4 червня - ред.) ви почуєте всі наші контраргументи в повному обсязі", - зазначила Зеркаль.

Нагадаємо, у червні 2018 року Україна подала у суд ООН меморандум у справі проти Росії.

Міжнародний суд ООН почав заслуховувати сторони у справі України проти РФ 3 червня. Першою виступила Росія, позиція якої полягає у відсутності у Міжнародного суду ООН юрисдикції для розгляду українського позову.