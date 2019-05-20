Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя 3 июня признал законным возбуждение уголовного дела в отношении фигурантов красногвардейского дела «Хизб ут-Тахрир» Арсена Абхаирова, Рустема Эмирусеинова и Эскендера Абдулганиева.

Об этом сообщил адвокат Арсена Абхаирова Эдем Семедляев, пишет Кр ым.Реалии.

Ранее защита троих фигурантов этого дела подавала жалобы на постановление следователя крымского управления ФСБ России Сергея Махнева о возбуждении уголовного дела.

«Мы (защита – КР) считаем, что следователь Махнев незаконно вынес постановление о возбуждении уголовного дела в отношении троих крымских татар, мусульман, которые в последствии стали фигурантами красногвардейского дела «Хизб ут-Тахрир». Соответственно, мы подали жалобы в суд на его действия», – пояснил адвокат.

Жалобу защиты суд отклонил, а действия следствия признал законными.

«В своих доводах мы ссылаемся на четвертую Женевскую конвенцию, где говорится, что в Крыму как на оккупированной территории должно применяться законодательство Украины. Как мы знаем, в Украине организация «Хизб ут-Тахрир» не запрещена. Сами подзащитные также заявляют, что являются гражданами Украины. Судья, к сожалению, не услышал наши доводы и не удовлетворил жалобу. Но мы будем обжаловать и это решение в вышестоящих инстанциях», – добавил Эдем Семедляев.