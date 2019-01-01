Международная корпорация Facebook впервые избрала на должность менеджера по публичной политике в Украине, о чем объявила избранная на эту должность Екатерина Крук, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу заместителя министра информационной политики Украины Дмитрия Золотухина.

Он написал, что: «Екатерина Крук официально объявила, что международная корпорация Facebook официально выбрала ее на должность Policy Manager по Украине, с расположением в Варшаве. Необходимо сказать, что мы ждали этого много лет».

В Министерстве информационной политики считают, что это лучший выбор, который могли сделать в компании, пишет УНН.

«Мы очень надеемся, что после этого назначения грубое и непрофессиональное отношение компании Facebook к Украине и украинцам наконец прекратится. Со своей стороны желаем успехов, сил и вдохновения и обещаем поддержать во всех делах, которые будут делаться в интересах Украины. Особенно в тяжелые времена неопределенности для социальных сетей», — добавил замминистра.

Напоминаем, несмотря на обещание защищать выборы от зарубежного вмешательства и кампаний по дезинформации внутри стран, Facebook не смог эффективно противодействовать фабрикам троллей, ботам и дезинформационным кампаниям во время президентских выборов в Украине.