ЕС планирует продлить на год санкции из-за оккупации Крыма - СМИ
|08:52 04.06.2019
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|Крым
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини предложила государствам-членам Европейского союза продлить санкции, направленные на Россию в связи с оккупацией украинского Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на внутреннюю записку, опубликованную Bloomberg.
Она заявила, что Европейский союз «не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя РФ». Отмечается, что документ датирован 3 июня, а первое обсуждение предложенного плана намечено в Брюсселе на четверг, 6 июня.
По словам дипломата, официальное решение о продлении санкций будет принято без обсуждения и, скорее всего, на заседании Совета ЕС 17 июня в Люксембурге.
Кроме того, по данным издания, это решение не связано с объявлением МИД РФ о расширении списка представителей стран-членов и институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ.
Напомним, в России 31 мая 2019 года заявили о расширении списка санкций в отношении представителей ЕС.
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