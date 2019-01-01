МВД РФ заявило о «тысячах заявлений от жителей Донбасса» о гражданстве России
|08:30 04.06.2019
|0 комментариев
|Россия
После апрельского указа президента Владимира Путина об упрощенной процедуре получения гражданства для жителей территорий так называемых «Л/ДНР» Министерство внутренних дел приняло «несколько тысяч» соответствующих заявлений с Донбасса.
Об этом говорится на сайте МВД РФ, пишет УНН.
В сообщении ведомства отмечается, что в Ростовской области были развернуты четыре временных миграционных пункта по приему и выдаче документов о гражданстве. МВД пообещало рассматривать заявления «в кратчайшие сроки» до трех месяцев.
При этом губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире местного телеканала уточнил, что с 2014 года гражданами России стали более 14 тысяч жителей Донбасса. По его словам, 9,5 тысяч из них переселились в Россию.
Путин объяснял подписание указа гуманитарными вопросами и отказался считать принятие документа желанием Москвы создавать проблемы Киеву.
Напоминаем, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, российско-оккупационная администрация активизировала мероприятия по оформлению российских паспортов сотрудникам оккупационных администраций, «государственных» учреждений, силовых структур и военнослужащим.
Ещё на эту тему:
Комитет Госдумы РФ одобрил законопроект об упрощенном получении гражданства России крымчанами
Дума утвердила текст присяги при вступлении в гражданство РФ
В Молдове пройдёт тест на получение вида на жительство в РФ
В российский паспорт может снова вернуться графа «национальность»
40 тысяч россиян уже оштрафованы за утаивание второго гражданства
В России при выдаче паспорта обязательна будет клятва гражданина
В России дорожает оформление загранпаспорта
На Кубани, в Ростовской области и аннексированном Крыму внедрят электронные паспорта