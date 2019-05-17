Україна обговорила з США закупівлю військової техніки
|07:58 04.06.2019
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|Украина
Представники оборонних відомств України і США обговорили питання реформування українських Збройних сил та підвищення прозорості у забезпеченні армії озброєнням та військовою технікою.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
3 червня у Києві відбулася зустріч тимчасового виконувача обов’язків міністра оборони України Івана Руснака з американською делегацією на чолі зі стратегічним радником США з питань реформування оборонно-промислового комплексу України Дональдом Вінтером.
"Сторони обговорили питання реформування та підвищення ефективності і прозорості процедур забезпечення ЗСУ озброєнням та військовою технікою, у тому числі з урахуванням надання оборонному відомству України права здійснювати прямі закупівлі за імпортом", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, сторони також обговорили питання закупівлі озброєння та військової техніки за програмою Уряду США "Міжнародні військові продажі".
У Міноборони додали, що це перший візит Вінтера в Україну на посаді стратегічного радника з питань реформування оборонної промисловості.
Як відомо, бюджетні проекти на наступний рік, які зараз розглядає Конгрес США, передбачають збільшення підтримки України в оборонній сфері до понад $700 млн.
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