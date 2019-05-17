Представники оборонних відомств України і США обговорили питання реформування українських Збройних сил та підвищення прозорості у забезпеченні армії озброєнням та військовою технікою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

3 червня у Києві відбулася зустріч тимчасового виконувача обов’язків міністра оборони України Івана Руснака з американською делегацією на чолі зі стратегічним радником США з питань реформування оборонно-промислового комплексу України Дональдом Вінтером.

"Сторони обговорили питання реформування та підвищення ефективності і прозорості процедур забезпечення ЗСУ озброєнням та військовою технікою, у тому числі з урахуванням надання оборонному відомству України права здійснювати прямі закупівлі за імпортом", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, сторони також обговорили питання закупівлі озброєння та військової техніки за програмою Уряду США "Міжнародні військові продажі".

У Міноборони додали, що це перший візит Вінтера в Україну на посаді стратегічного радника з питань реформування оборонної промисловості.

Як відомо, бюджетні проекти на наступний рік, які зараз розглядає Конгрес США, передбачають збільшення підтримки України в оборонній сфері до понад $700 млн.