Туреччина і Україна досі не узгодили певні деталі угоди про запровадження зони вільної торгівлі (ЗВТ).

Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає "Європейська правда".

"Переговори, які ведуть експерти будуть тривати деякий час, оскільки неузгодженою залишається саме тематика, пов'язана з тарифами на сільськогосподарську продукцію і певну частину послуг. Звичайно, ми не можемо піти на якісь поступки, які можуть зашкодити національному бізнесу. В цьому випадку не потрібно чекати швидких політичних, а готуватися до того, щоб угода була збалансованою і відповідала б нашим національним інтересам, і була прийнятою турецькою стороною", - сказав Боднар.

"99% угода готова. Залишились ті деталі, які саме впливають на цифри", - додав він.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що переговори повинні завершитися до кінця 2018 року.