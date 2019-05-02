МЗС: угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною готова на 99%

10:40 04.06.2019 0 комментариев Турция

Туреччина і Україна досі не узгодили певні деталі угоди про запровадження зони вільної торгівлі (ЗВТ).

Про це в ефірі "Українського радіо" повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, передає "Європейська правда".

"Переговори, які ведуть експерти будуть тривати деякий час, оскільки неузгодженою залишається саме тематика, пов'язана з тарифами на сільськогосподарську продукцію і певну частину послуг. Звичайно, ми не можемо піти на якісь поступки, які можуть зашкодити національному бізнесу. В цьому випадку не потрібно чекати швидких політичних, а готуватися до того, щоб угода була збалансованою і відповідала б нашим національним інтересам, і була прийнятою турецькою стороною", - сказав Боднар.

"99% угода готова. Залишились ті деталі, які саме впливають на цифри", - додав він.

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявляв, що переговори повинні завершитися до кінця 2018 року.



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