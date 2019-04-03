У Херсоні розпочали роботу п'ять освітніх центрів для абітурієнтів з Криму / Фото
|20:15 03.06.2019
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|Крым
В понеділок, 3 червня, у Херсоні розпочали роботу п'ять освітніх центрів «Крим–Україна», через які абітурієнти з окупованого Криму мають можливість вступити в українські заклади вищої та професійно-технічної освіти без здачі ЗНО.
Про це в Facebook повідомляє Представництво Президента України в АРК, пише Укрінформ.
"Сьогодні, 3 червня, на Херсонщині розпочали роботу п'ять освітніх центрів «Крим-Україна», через які Ви маєте можливість вступити в українські заклади вищої та професійно-технічної освіти без ЗНО", - йдеться в повідомленні.
Щоб скористатися спрощеною процедурою вступу до вишів, вступнику треба звернутися до освітнього центру, заповнити освітню декларацію і скласти 3 вступні іспити (або творчий конкурс).
У Представництві Президента України в АРК уточнили, що прізвище кожного вступника з окупованих територій обов’язково зашифровується.
На сайті ПППУ в Криму вказані адреси і контактні дані освітніх центрів «Крим-Україна», створених на базі Херсонського державного університету, Херсонського національного технічного університету, Херсонського державного аграрного університету, Херсонської державної морської академії і Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.
Також можна звернутися на гарячу лінію представництва Президента України в АРК за телефоном: 0 800 502 19.
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