В понеділок, 3 червня, у Херсоні розпочали роботу п'ять освітніх центрів «Крим–Україна», через які абітурієнти з окупованого Криму мають можливість вступити в українські заклади вищої та професійно-технічної освіти без здачі ЗНО.

Про це в Facebook повідомляє Представництво Президента України в АРК, пише Укрінформ.

"Сьогодні, 3 червня, на Херсонщині розпочали роботу п'ять освітніх центрів «Крим-Україна», через які Ви маєте можливість вступити в українські заклади вищої та професійно-технічної освіти без ЗНО", - йдеться в повідомленні.

Щоб скористатися спрощеною процедурою вступу до вишів, вступнику треба звернутися до освітнього центру, заповнити освітню декларацію і скласти 3 вступні іспити (або творчий конкурс).

У Представництві Президента України в АРК уточнили, що прізвище кожного вступника з окупованих територій обов’язково зашифровується.

На сайті ПППУ в Криму вказані адреси і контактні дані освітніх центрів «Крим-Україна», створених на базі Херсонського державного університету, Херсонського національного технічного університету, Херсонського державного аграрного університету, Херсонської державної морської академії і Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Також можна звернутися на гарячу лінію представництва Президента України в АРК за телефоном: 0 800 502 19.